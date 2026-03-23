Η τιμή του πετρελαίου μειώθηκε κατά περισσότερο από 10% μετά τις δηλώσεις του Τραμπ για το Ιράν. Ισχυρή άνοδο κατέγραψαν επίσης τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια: Παρίσι +2,45%, Φρανκφούρτη +3,24%, Λονδίνο +0,52%.

Ειδικότερα, στις 11:20 GMT (13:20 ώρα Ελλάδος), η τιμή του Brent για τις παραδόσεις του Μαΐου μειώθηκε κατά 9,63% στα 101,30 δολάρια/βαρέλι, αφού πρόσκαιρα η τιμή είχε υποχωρήσει πριν κατά 14%.

Την ίδια ώρα, η τιμή του αμερικανικού West Texas Intermediate παράδοσης Μαΐου υποχωρούσε κατά 9,39% στα 89,01 δολάρια.

Ραγδαία είναι η αλλαγή σκηνικού και στη χρηματιστηριακή αγορά στην Αθήνα. O Γενικός Δείκτης Τιμών στις 13:30, διαμορφώνεται στις 2.096,95 μονάδες, σημειώνοντας άνοδο 1,56%. Ενδοσυνεδριακά σημείωσε διακύμανση 110 μονάδων. Κατέγραψε κατώτερη τιμή στις 1.998,09 μονάδες (-3,19%) και υψηλότερη τιμή στις 2.107,68 μονάδες (+2,08%). Η αξία των συναλλαγών ανέρχεται στα 141,73 εκατ. ευρώ.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημειώνει άνοδο σε ποσοστό 1,48%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης υποχωρεί σε ποσοστό 0,23%.

Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης τη μεγαλύτερη άνοδο καταγράφουν οι μετοχές της Eurobank (+4,39%), της Πειραιώς (+3,68%), της Alpha Bank (+3,37%) και της Εθνικής (+3,35%).

Αντιθέτως, τη μεγαλύτερη πτώση καταγράφουν οι μετοχές της Motor Oil (-3,31%), των ΕΛΠΕ (-3,06%), της Elvalhalcor (-2,00%) και της Aktor (-1,57%).

Τον μεγαλύτερο όγκο συναλλαγών παρουσιάζουν η Alpha Bank και η Πειραιώς, διακινώντας 6.477.943 και 4.151.433 μετοχές, αντιστοίχως.

Τη μεγαλύτερη αξία συναλλαγών σημειώνουν η Πειραιώς με 27,95 εκατ. ευρώ και η Alpha Bank με 19,69 εκατ. ευρώ.

Ανοδικά κινούνται 33 μετοχές, 71 πτωτικά και 10 παραμένουν σταθερές.

Τη μεγαλύτερη άνοδο καταγράφουν οι μετοχές: Ξυλεμπορία(π) (+9,01%) και Austriacard(+5,07%).

Τη μεγαλύτερη πτώση σημειώνουν οι μετοχές: Προοδευτική (-5,03%) και Ave (-4,66%).

Πριν από λίγα λεπτά, ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε ότι οι ΗΠΑ είχαν «θετικές και εποικοδομητικές» συνομιλίες με το Ιράν και ότι θα δώσει διαταγή στον αμερικανικό στρατό να αναβάλει οποιεσδήποτε επιθέσεις κατά των ιρανικών σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας και άλλων ενεργειακών υποδομών του Ιράν.