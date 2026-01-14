Ο Γρηγόρης συνεχίζει τη δυναμική του ανάπτυξη στην Κύπρο, ανοίγοντας τρία νέα καταστήματα ένα στη Λευκωσία και δύο στη Λάρνακα, φτάνοντας πλέον τα 11 καταστήματα στη χώρα.

Σημαντικό ρόλο στην περαιτέρω επέκταση του brand στην κυπριακή αγορά αποτελεί η νέα συμφωνία Master Franchise, με την Zymi & Kafe LTD, εταιρία του ομίλου Michaelas Group. Στόχος είναι η υλοποίηση ενός φιλόδοξου πλάνου ενδυνάμωσης του brand και εδραίωσής του ως ένα από τα μεγαλύτερα ελληνικά franchise στον κλάδο του καφέ και του φαγητού στη Μεγαλόνησο.

Στο πλαίσιο αυτού του αναπτυξιακού πλάνου, ξεχωριστή θέση κατέχει το νέο κατάστημα στη Λευκωσία, στην οδό Λήδρας 2 στην Αγλαντζιά, ακριβώς απέναντι από το Πανεπιστήμιο Κύπρου. Ο σύγχρονος και φιλόξενος χώρος του καταστήματος αποτελεί το νέο καθημερινό σημείο συνάντησης για φοιτητές, εργαζόμενους και κατοίκους της περιοχής.

Παράλληλα, στη Λάρνακα, η παρουσία του Γρηγόρη ενισχύεται με δύο ακόμα καταστήματα σε κομβικές τοποθεσίες. Στην Αραδίππου, στην οδό Κυριάκου Μάτση 28, σε έναν ζωντανό εμπορικό δρόμο με εύκολη πρόσβαση στο κέντρο της πόλης, και στο Κίτι, στον κεντρικό δρόμο Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Γ’ 55. Τα νέα καταστήματα επιβεβαιώνουν τη σταθερά ανοδική πορεία του Γρηγόρη στην κυπριακή αγορά, ενώ για το πρώτο εξάμηνο του 2026 έχει προγραμματιστεί το άνοιγμα επιπλέον τεσσάρων καταστημάτων σε Πάφο, Λευκωσία και Λάρνακα.