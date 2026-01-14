Ο αμερικανικός κολοσσός Saks Global, στον οποίο ανήκουν τα εμβληματικά ονόματα Saks Fifth Avenue, Neiman Marcus και Bergdorf Goodman, ανακοίνωσε σήμερα ότι κηρύσσει πτώχευση για να υπαχθεί στην προστασία του πτωχευτικού νόμου. Πρόκειται για την πρώτη μεγάλη κατάρρευση στον κλάδο του λιανεμπορίου μετά την πανδημική κρίση, η οποία σημειώνεται μόλις έναν χρόνο μετά τη στρατηγική συγχώνευση των τριών οίκων κάτω από την ίδια επιχειρηματική ομπρέλα.

Η Saks, ναός της μόδας, σύμβολο της Νέας Υόρκης, αγαπημένο κατάστημα των πλούσιων και διάσημων από τον Γκάρι Κούπερ μέχρι την Γκρέις Κέλι, αντιμετώπισε δυσκολίες μετά την πανδημία καθώς αυξήθηκε ο ανταγωνισμός των ηλεκτρονικών πωλήσεων, ενώ οι φίρμες πολυτελείας πολλαπλασίασαν τις πωλήσεις των προϊόντων τους μέσω των δικών τους καταστημάτων.

Το εμβληματικό κατάστημα Saks Fifth Avenue, γνωστό για τη διάθεση προϊόντων οίκων όπως οι Chanel, Cucinelli και Burberry, άνοιξε το 1867 ο πρωτοπόρος του λιανεμπορίου Άντριου Σακς, σύμφωνα με το ΑΠΕ – ΜΠΕ.

Η εταιρεία ανακοίνωσε ότι ξεκίνησε διαδικασία εθελούσιας πτώχευσης ενώπιον δικαστηρίου πτωχεύσεων του νότιου τομέα του Τέξας.

Η εταιρεία δεσμεύεται «για την εκπλήρωση των προγραμμάτων προς τους πελάτες, για τη μελλοντική πληρωμή των προμηθευτών και για τη διατήρηση της καταβολής των μισθών και των κοινωνικών επιδομάτων προς τους εργαζόμενους». Τα καταστήματά της παραμένουν ανοικτά.

Ο όμιλος Saks ανακοίνωσε ότι έχει εξασφαλίσει χρηματοδότηση ύψους 1,75 δισεκατομμυρίων δολαρίων απέναντι στους πιστωτές του.

Υπό την αίρεση της δικαστικής έγκρισης, το σχέδιο αυτό χρηματοδότησης «θα προσφέρει την αναγκαία ρευστότητα για τις επιχειρήσεις και πρωτοβουλίες για την ανάκαμψη της Saks Global», διαβεβαιώνει η εταιρεία.