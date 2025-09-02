Η Θεσσαλονίκη βρίσκεται μπροστά σε μια νέα εποχή. Μεγάλα έργα υποδομής, αστικές αναπλάσεις, παρεμβάσεις στην υγεία, τον πολιτισμό, την εκπαίδευση αλλά και την καινοτομία, διαμορφώνουν σταδιακά μια εντελώς διαφορετική εικόνα για την πόλη και την ευρύτερη περιοχή.

Μιλώντας από τη Θεσσαλονίκη, λίγο πριν τα εγκαίνια της 89ης ΔΕΘ, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης εστίασε στα έργα που βρίσκονται σε εξέλιξη, υπογραμμίζοντας ότι «όσα γίνονται και σχεδιάζονται στην πόλη δεν έχουν ξαναγίνει τις τελευταίες δεκαετίες». Αναφέρθηκε στο Μετρό που «σύντομα θα φτάσει στην Καλαμαριά», στον Προαστιακό που «αποτελεί απόλυτη προτεραιότητα για τη δυτική Θεσσαλονίκη», καθώς και στην ανάπλαση της ΔΕΘ.

Παράλληλα, στάθηκε στην Υγεία, ανακοινώνοντας ότι στις αρχές του 2027 η Θεσσαλονίκη θα έχει αποκτήσει το πιο σύγχρονο παιδιατρικό νοσοκομείο στην Ευρώπη, ενώ στον τομέα της εκπαίδευσης τόνισε ότι 17 σχολεία θα ανακαινιστούν ως το 2026 στο πλαίσιο του προγράμματος «Μαριέττα Γιαννάκου».

Μετρό: Σύμβολο υποδομής και πολιτισμού

Το Μετρό Θεσσαλονίκης εγκαινιάστηκε τον Νοέμβριο του 2024 και αποτελεί πλέον το μεγαλύτερο έργο αστικής υποδομής που έχει υλοποιηθεί ποτέ στη Βόρεια Ελλάδα. Με 13 σύγχρονους σταθμούς, τεχνολογία χωρίς οδηγό και πλήρως αυτοματοποιημένα συστήματα, το έργο άλλαξε τον συγκοινωνιακό χάρτη της πόλης. Σημαντικό χαρακτηριστικό του αποτελεί η ενσωμάτωση αρχαιολογικών ευρημάτων μέσα στους σταθμούς, καθιστώντας το Μετρό μοναδικό σε διεθνές επίπεδο, αφού συνδυάζει καθημερινή μετακίνηση με ζωντανή επαφή με την ιστορία της Θεσσαλονίκης.

Μπορεί να εξυπηρετεί 250.000 επιβάτες σε καθημερινή βάση, μειώνοντας αισθητά τον κυκλοφοριακό φόρτο στο κέντρο και βελτιώνοντας την ποιότητα ζωής των κατοίκων. Ήδη έχει αρχίσει να δημιουργεί νέα εμπορική και οικιστική δυναμική γύρω από τους σταθμούς, δίνοντας ώθηση στην τοπική οικονομία και στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις.

Η επέκταση προς την Καλαμαριά, με πέντε επιπλέον σταθμούς, αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός του 2025, προσφέροντας απευθείας πρόσβαση σε μια από τις πιο πυκνοκατοικημένες περιοχές της πόλης και ενισχύοντας τη σύνδεση με το θαλάσσιο μέτωπο. Παράλληλα, ήδη σχεδιάζονται νέες γραμμές προς τη Δυτική Θεσσαλονίκη και την Πυλαία.

Flyover και προαστιακός

Το έργο Flyover, ύψους 463 εκατ. ευρώ, θα δημιουργήσει υπερυψωμένη αρτηρία 12 χιλιομέτρων, εκ των οποίων τα 4 σε γέφυρα, μειώνοντας δραστικά τον χρόνο μετακινήσεων στον περιφερειακό. Παράλληλα, ο σταθμός του ΟΣΕ θα συνδεθεί με τη Σίνδο μέσω προαστιακού, αναβαθμίζοντας τις μεταφορές στη δυτική Θεσσαλονίκη και ενισχύοντας τη συνδεσιμότητα με τις βιομηχανικές ζώνες. «Έως το τέλος αυτού του έτους, ο κεντρικός σταθμός της Θεσσαλονίκης θα συνδεθεί με τη Σίνδο, με ένα τρένο το οποίο θα κινείται κάθε μισή ώρα για να καλύψει τις ανάγκες του Διεθνούς Πανεπιστημίου αλλά και της βιομηχανικής περιοχής, της μεγαλύτερης βιομηχανικής περιοχής της χώρας, η οποία και αυτή πρέπει να συνδεθεί με μέσα σταθερής τροχιάς με το κεντρικό σιδηροδρομικό δίκτυο και με το Μετρό της πόλης», ανέφερε χαρακτηριστικά ο πρωθυπουργός.

Η ανάπλαση της ΔΕΘ

Η ανάπλαση του εκθεσιακού κέντρου της ΔΕΘ αποτελεί το μεγαλύτερο project αστικής ανάπτυξης. Η συνολική παρέμβαση θα έχει καθοριστική συμβολή στην αναζωογόνηση ενός κομβικού τμήματος του κέντρου της Θεσσαλονίκης, αναδεικνύοντας την πόλη σε ευρωπαϊκό πρότυπο βιώσιμης αστικής ανάπτυξης.

Παράλληλα, θα λειτουργήσει ως καταλύτης για την οικονομική και τουριστική αναβάθμιση της Βόρειας Ελλάδας, ενισχύοντας τη διεθνή ανταγωνιστικότητα της Θεσσαλονίκης ως σύγχρονου επιχειρηματικού και πολιτιστικού κόμβου.

Παλατάκι: Νέα ζωή στο εμβληματικό κτίριο

Το Κυβερνείο, γνωστό ως Παλατάκι, που αποτελεί ένα πραγματικό στολίδι για την Θεσσαλονίκη, με την αξεπέραστη θέα στον Θερμαϊκό και την πόλη, έχοντας φιλοξενήσει από βασιλείς έως πολιτικούς τις δεκαετίες του ’60 και του ’70, θα αναβιώσει, μέσω διαγωνισμού από την ΕΤΑΔ.

Στα σχέδια είναι η μετατροπή του σε έναν πολυχώρο πολιτισμού, συνεδρίων και εκδηλώσεων, αναβαθμίζοντας την παραλιακή ζώνη της Καλαμαριάς και δημιουργώντας έναν ακόμη πόλο έλξης για κατοίκους και επισκέπτες.

ThessINTEC και καινοτομία

Το διεθνές πάρκο καινοτομίας ThessINTEC θα αποτελέσει κόμβο για startups, πανεπιστήμια και επιχειρήσεις, ενισχύοντας τον ρόλο της Θεσσαλονίκης ως hub υψηλής τεχνολογίας στη Νοτιοανατολική Ευρώπη.

Με εκτεταμένα εργαστήρια και υποστηρικτικές δομές, το έργο συνδέεται με την εθνική στρατηγική για περιφερειακή ανάπτυξη και προσέλκυση επενδύσεων. Το διεθνές κέντρο θα αναπτυχθεί σε μια έκταση 756.968 τ.μ. ενώ κατά την πρώτη φάση ανάπτυξης του, προβλέπεται η κατασκευή κτιριακών εγκαταστάσεων συνολικής επιφανείας 10.500 τ.μ., εκ των οποίων τα 5.500 τ.μ. θα διατεθούν για γραφεία και τα υπόλοιπα 5.000 τ.μ. για εξειδικευμένα εργαστήρια.

Αναμένεται να τεθεί σε λειτουργία προς το τέλος του 2026.

Αστικές αναπλάσεις

Η ανάπλαση της πλατείας Αριστοτέλους, με προϋπολογισμό 22,3 εκατ. ευρώ, στοχεύει στην αισθητική αναβάθμιση, την αύξηση πρασίνου και τη βελτίωση της εμπειρίας των πεζών. Στο δυτικό μέτωπο, το Μητροπολιτικό Πάρκο Παύλου Μελά (30 εκατ. ευρώ) θα φιλοξενήσει χώρους αναψυχής, μουσεία και το Μουσείο Προσφυγικού Ελληνισμού, ενώ προχωρά και η δημιουργία του Holocaust Museum.

Υγεία και εκπαίδευση

Στον τομέα της υγείας, ο προϋπολογισμός των νοσοκομείων Θεσσαλονίκης αυξήθηκε σε 701 εκατ. ευρώ το 2025 (+62,7% σε σχέση με το 2019). Το Κέντρο Γονιδιακής Θεραπείας στο «Παπανικολάου» θα ολοκληρωθεί το 2026, το νέο Παιδιατρικό Νοσοκομείο το 2027 και το Ογκολογικό Νοσοκομείο με 425 κλίνες μέσα στην επόμενη εξαετία.

Στην εκπαίδευση, το πρόγραμμα «Μαριέττα Γιαννάκου» καλύπτει 78 σχολεία, εκ των οποίων 17 θα έχουν ανακαινιστεί ως το 2026, ενώ στηρίζεται με 238 νέους μόνιμους εκπαιδευτικούς.

Πολιτισμός και αθλητισμός

Η Θεσσαλονίκη επενδύει και στον πολιτισμό. Το μουσείο στο πρώην στρατόπεδο Παύλου Μελά με τα ευρήματα του Μετρό εγκαινιάζεται το 2026. Παράλληλα, αυξάνεται η χρηματοδότηση για το Καυτανζόγλειο και το Αλεξάνδρειο, ανοίγοντας τον δρόμο για μεγάλες αθλητικές αναπλάσεις.