Σε εξέλιξη είναι αυτή την ώρα η ομιλία του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στην εκδήλωση για την παρουσίαση των έργων στη Θεσσαλονίκη. Ο πρωθυπουργός βρίσκεται στην Θεσσαλονίκη και έχει επαφές με βουλευτές και τοπικούς φορείς λίγο πριν τα εγκαίνια της 89ης ΔΕΘ.

Νωρίτερα σήμερα ο πρωθυπουργός συναντήθηκε με βουλευτές της Α’ και Β’ Θεσσαλονίκης καθώς και βουλευτές Επικρατείας της Νέας Δημοκρατίας.

Σύμφωνα με πληροφορίες τα μέλη της Κοινοβουλευτικής Ομάδας έθεσαν τα θέματα που τρέχουν στην περιοχή, μεταφέροντας και το σχετικό κλίμα από τη Θεσσαλονίκη και την αναμονή που υπάρχει από όλους για την ολοκλήρωση των μεγάλων έργων.

Κυρίως γι’ αυτά σύμφωνα με πληροφορίες ο πρωθυπουργός απάντησε συνολικά στις τοποθετήσεις των βουλευτών σημειώνοντας πως στόχος της κυβέρνησης είναι να υλοποιεί τις δεσμεύσεις της και να κρατά ζωντανές τις προσδοκίες για το μέλλον.