Κυκλοφόρησε το επίσημο τρέιλερ της βιογραφικής ταινίας για τον Μάικλ Τζάκσον, με τίτλο «Michael», όπου στον πρωταγωνιστικό ρόλο εμφανίζεται ο ανιψιός του, Τζααφάρ Τζάκσον.

Η βιογραφία αφηγείται την ιστορία της ζωής του Μάικλ Τζάκσον πέρα από τη μουσική, ακολουθώντας την πορεία του από τότε που αναδείχθηκε ως εκπληκτικό ταλέντο και επικεφαλής των Jackson Five, ωσότου εδραιώθηκε ως ένας αδιαφιλονίκητος δημιουργός με ακλόνητο όραμα και τη φιλοδοξία να καθιερωθεί ως ο καλλιτέχνης με την κορυφαία σκηνική παρουσία.

O ανιψιός του θρυλικού τραγουδιστή, ο οποίος πραγματοποιεί το κινηματογραφικό του ντεμπούτο, εντυπωσιάζει με την καταπληκτική ομοιότητά του με τον διάσημο θείο του, Μάικλ Τζάκσον. Στο πλευρό του συναντάμε τη Νία Λονγκ (Empire, The Best Man) και τη Λόρα Χάριερ (BlacKkKlansman, Spider-Man: Homecoming), ενώ συμμετέχουν επίσης ο Μάιλς Τέλερ (Top Gun: Maverick, Whiplash) και ο δύο φορές υποψήφιος για Όσκαρ Κόλμαν Ντομίνγκο (Sing Sing, Rustin).

Την ταινία σκηνοθετεί ο Αντουάν Φουκουά, ο βραβευμένος δημιουργός των Training Day, Olympus Has Fallen και της σειράς ταινιών The Equalizer, σε σενάριο του τρεις φορές υποψήφιου για Όσκαρ Τζον Λόγκαν (Gladiator, The Aviator). Την παραγωγή υπογράφουν ο βραβευμένος με Όσκαρ Γκρέιαμ Κινγκ (The Departed, Bohemian Rhapsody), ο Τζον Μπράνκα (εκτέλεση παραγωγής των This Is It, Thriller 40) και ο Τζον ΜακΚλέιν (εκτέλεση παραγωγής των This Is It, Michael Jackson Live at Wembley July 16, 1988).

Η ταινία Michael» αναμένεται να κυκλοφορήσει στις κινηματογραφικές αίθουσες στις 24 Απριλίου.