Είναι μία από τις πολυαναμενόμενες ταινίες της νέας χρονιάς, αφού ήδη συζητείται πριν καν κυκλοφορήσει στους κινηματογράφους μέσα στο 2026. Ο λόγος για τη νέα χολιγουντιανή biopic ταινία, «Michael» που αφορά στη ζωή του «βασιλιά της ποπ», Μάικλ Τζάκσον, απεικονίζοντας σε βάθος τη ζωή και την κληρονομιά ενός από τους πιο επιδραστικούς καλλιτέχνες που γνώρισε ο κόσμος.

Η βιογραφία αφηγείται την ιστορία της ζωής του Μάικλ Τζάκσον πέρα από τη μουσική, ακολουθώντας την πορεία του από τότε που αναδείχθηκε ως εκπληκτικό ταλέντο και επικεφαλής των Jackson Five, ωσότου εδραιώθηκε ως ένας αδιαφιλονίκητος δημιουργός με ακλόνητο όραμα και τη φιλοδοξία να καθιερωθεί ως ο καλλιτέχνης με την κορυφαία σκηνική παρουσία.

Η ταινία φωτίζει τόσο την προσωπική του ζωή όσο και μερικές από τις πιο εμβληματικές του εμφανίσεις από τα πρώτα χρόνια της σόλο καριέρας του, προσφέροντας στο κοινό μια θέση στην πρώτη σειρά για να γνωρίσει τον Μάικλ Τζάκσον όπως ποτέ ξανά. Η ιστορία ξεκινά εδώ.

Δείτε το teaser trailer

Στο Michael πρωταγωνιστεί ο Τζαφάρ Τζάκσον, ο ανιψιός του θρυλικού τραγουδιστή, ο οποίος στο κινηματογραφικό του ντεμπούτο, εντυπωσιάζει με την καταπληκτική ομοιότητά του με τον διάσημο θείο του. Στο πλευρό του συναντάμε τη Νία Λονγκ (Empire, The Best Man) και τη Λόρα Χάριερ (BlacKkKlansman, Spider-Man: Homecoming), ενώ συμμετέχουν επίσης ο Μάιλς Τέλερ (Top Gun: Maverick, Whiplash) και ο δύο φορές υποψήφιος για Όσκαρ Κόλμαν Ντομίνγκο (Sing Sing, Rustin).

Την ταινία σκηνοθετεί ο Αντουάν Φουκουά, ο βραβευμένος δημιουργός των Training Day, Olympus Has Fallen και της σειράς ταινιών The Equalizer, σε σενάριο του τρεις φορές υποψήφιου για Όσκαρ Τζον Λόγκαν (Gladiator, The Aviator). Την παραγωγή υπογράφουν ο βραβευμένος με Όσκαρ Γκρέιαμ Κινγκ (The Departed, Bohemian Rhapsody), ο Τζον Μπράνκα (εκτέλεση παραγωγής των This Is It, Thriller 40) και ο Τζον ΜακΚλέιν (εκτέλεση παραγωγής των This Is It, Michael Jackson Live at Wembley July 16, 1988).

Το φιλμ θα κυκλοφορήσει στους κινηματογράφους τον Απρίλιο του 2026 και μόλις δόθηκαν στη δημοσιότητα, εκτός από το το πρώτο επίσημο teaser trailer και η αφίσα.

Δείτε την αφίσα

Σκηνοθεσία: Αντουάν Φουκουά

Σενάριο: Τζον Λόγκαν

Παραγωγή: Γκράχαμ Κινγκ, Τζον Μπράνκα, Τζον ΜακΚλέιν

Καστ: Τζαφάρ Τζάκσον, Νία Λονγκ, Λόρα Χάριερ, Τζουλιάνο Βάλντι και με τους Μάιλς Τέλερ και Κόλμαν Ντομίνγκο