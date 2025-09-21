Μετά τη Μόντσα, ο Μαξ Φερστάπεν ήταν κυρίαρχος και στο Αζερμπαϊτζάν και με τη δεύτερη συνεχόμενη νίκη του δίνει νέο ενδιαφέρον στο πρωτάθλημα της Formula 1, με τον πρωτοπόρο της βαθμολογίας Όσκαρ Πιάστρι να εγκαταλείπει και τον Λάντο Νόρις να τερματίζει στην 7η θέση.

Στους ανεμοδαρμένους δρόμους της πρωτεύουσας του Αζερμπαϊτζάν, όπως αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ, ο τέσσερις φορές παγκόσμιος πρωταθλητής τερμάτισε μπροστά από τον Βρετανό Τζορτζ Ράσελ (Mercedes) και τον Ισπανό Κάρλος Σάινθ (Williams).

Μόλις ένατος στην εκκίνηση αφού βγήκε εκτός πίστας στις κατατακτήριες δοκιμές το Σάββατο, ο Πιάστρι παραλίγο να κολλήσει από το ξεκίνημα και βρέθηκε τελευταίος στην κατάταξη, πριν μπλοκάρει τους τροχούς του στο φρενάρισμα στη στροφή 5 και πέσει κατευθείαν στην μπαριέρα.

Ο συναθλητής του Λάντο Νόρις (McLaren), ωστόσο, δεν κατάφερε να εκμεταλλευτεί αυτή την ευκαιρία για να μειώσει σημαντικά τη διαφορά στο πρωτάθλημα, τερματίζοντας μόλις έκτος. Ο Βρετανός σημείωσε μόνο έξι βαθμούς κι εξακολουθεί να βρίσκεται 25 πίσω από τον Αυστραλό, με επτά γύρους να απομένουν στη σεζόν.

Αυτό το ομαδικό αποτέλεσμα εμπόδισε επίσης τη McLaren να κατακτήσει τον παγκόσμιο τίτλο κατασκευαστών, ο οποίος ήταν ήδη εφικτός.

Την Κυριακή, ο Φερστάπεν, ο οποίος ξεκίνησε από την pole position, οδήγησε μόνος του χωρίς να κάνει ποτέ λάθος και τελικά κέρδισε με ένα πολύ άνετο προβάδισμα 14 δευτερολέπτων έναντι του Ράσελ.

Ο Ολλανδός, ο οποίος είχε ήδη κερδίσει στη Μόντσα πριν από δύο εβδομάδες, κατέγραψε την 67η νίκη της καριέρας του, και την τέταρτη φέτος. Ο Φερστάπεν κέρδισε 25 βαθμούς αλλά εξακολουθεί να βρίσκεται 69 βαθμούς πίσω από τον Αυστραλό.

Ο Ιταλός Αντρέα Κίμι Αντονέλι (Mercedes) κατέλαβε την τέταρτη θέση, μπροστά από τον Νεοζηλανδό Λίαμ Λόουσον (Racing Bulls), ο οποίος κράτησε πίσω του τον Ιάπωνα Γιούκι Τσουνόντα (Red Bull) και τον Νόρις στο υπέροχο τέλος του αγώνα.

Η πρώτη δεκάδα συμπληρώθηκε από τους οδηγούς της Ferrari Λιούις Χάμιλτον και Σαρλ Λεκλέρ, και τον Γάλλο Ισάκ Χαντάρ (Racing Bulls).