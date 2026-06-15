Η ιταλική ομάδα ετοιμάζεται να κλείσει και τυπικά τον Πορτογάλο τεχνικό με τα ΜΜΕ στην Ιβηρική να κάνουν λόγο για το ταξίδι του στην Ιταλία.

Συγκεκριμένα η πορτογαλική A Bola μεταδίδει ότι ο Ρούμπεν Αμορίμ θα ταξιδέψει την Δευτέρα (ήτοι σήμερα) ή το αργότερο την Τρίτη στην Ιταλία προκειμένου να κλείσει και τυπικά στην ομάδα της Μίλαν.

Το συμβόλαιό του πάντα με βάση τις ίδιες πηγές θα είναι διετές με οψιόν για έναν ακόμα χρόνο. Οι απολαβές του άλλοτε τεχνικού της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ θα είναι στα 3.5 εκατ. ευρώ συν μπόνους για κατάκτηση τροπαίων αλλά και την επίτευξη στόχων στην Ευρώπη.