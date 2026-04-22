Ομιλία του κόουτς Αταμάν υπήρξε προς τους παίκτες του Παναθηναϊκού στα αποδυτήρια μετά την νίκη-πρόκριση επί της Μονακό.

Ο Παναθηναϊκός πήρε τη νίκη στο Play In απέναντι στη Μονακό (87-79) και έτσι κλείδωσε το εισιτήριο για τα Play Offs όπου θα αντιμετωπίσει τη Βαλένθια. Μετά το τέλος του ματς ο κόουτς, Εργκίν Αταμάν, μίλησε στα αποδυτήρια στους παίκτες του και στάθηκε στη συνεισφορά όλων στη νίκη, αλλά και στο πλεονέκτημα έδρας που έχουν οι Ισπανοί.

«Το πιο σημαντικό είναι να κερδίζεις τα παιχνίδια στα οποία όλοι συνεισφέρουν στη νίκη. Αυτό είναι το κλειδί και τώρα προκριθήκαμε στα Play Offs. Γνωρίζουμε πως θα αντιμετωπίσουμε τη Βαλένθια, μια ομάδα που μας κέρδισε δύο φορές. Όμως τώρα θα συγκεντρωθούμε 100%. Εφόσον είμαστε καλή ομάδα, δεν έχει σημασία αν έχουμε το πλεονέκτημα έδρας», τόνισε σχετικά.