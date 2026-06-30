Η Ναόμι Οσάκα ξέρει καλά πως η προσωπικότητα ενός αθλητή δεν φαίνεται μόνο στο παιχνίδι του. Φαίνεται και στον τρόπο που μπαίνει στο γήπεδο, στην εικόνα που επιλέγει να παρουσιάσει και στο μήνυμα που θέλει να περάσει πριν ακόμη πιάσει τη ρακέτα.

Στο Γουίμπλεντον, εκεί όπου το λευκό δεν είναι απλώς χρώμα, αλλά αυστηρός κανόνας, η Γιαπωνέζα σταρ του τένις εμφανίστηκε με ένα εντυπωσιακό σύνολο εμπνευσμένο από την ταινία του Κουέντιν Ταραντίνο «Kill Bill».

Η 28χρονη, τέσσερις φορές κάτοχος τίτλου σε τουρνουά Grand Slam, επέλεξε να εμφανιστεί με ένα εντυπωσιακό κιμονό, δίνοντας στο αυστηρό dress code του τουρνουά έναν πιο προσωπικό και θεατρικό χαρακτήρα. Με αυτόν τον τρόπο, έφερε στο γήπεδο στοιχεία από την ιαπωνική της καταγωγή, αλλά και μια κινηματογραφική αναφορά στο «Kill Bill».

Και κάπως έτσι, το πιο αυστηρό τουρνουά του τένις απέκτησε για λίγα λεπτά περισσότερη προσωπικότητα.

Η έμπνευση από το «Kill Bill» και η ιαπωνική της καταγωγή

H Ναόμι Οσάκα αποκάλυψε μετά τη νίκη της ότι πηγή έμπνευσής της ήταν η ταινία του Κουέντιν Ταραντίνο «Kill Bill». «Για μένα, η ιαπωνική καταγωγή μου σημαίνει πολλά. Στο Γουίμπλεντον λένε ότι όλα πρέπει να είναι λευκά κι εγώ σκέφτηκα ότι θα ήταν πολύ ωραίο να βγω στο κορτ με κιμονό», είπε η διάσημη τενίστρια σε συνέντευξη που έδωσε μέσα στο γήπεδο.

«Εμπνέομαι από πολλά και διαφορετικά πράγματα και για μένα μία από τις αγαπημένες μου ταινίες είναι το “Kill Bill”. Λατρεύω την ηρωίδα της Λούσι Λιου, Ο‑Ρεν Ισι, και τον τρόπο που εμφανίζεται με το εμβληματικό λευκό κιμονό. Πάντα λέω στους ανθρώπους ότι μερικές φορές θέλω να είμαι σαν χαρακτήρας βιντεοπαιχνιδιού, δεν θέλω να είμαι ο εαυτός μου όταν παίζω στο κορτ. Και προσπαθώ λίγο να την ενσαρκώνω», πρόσθεσε στη συνέχεια.

Η μόδα ως προσωπική αφήγηση στο κορτ

Για τη Ναόμι Οσάκα, οι εμφανίσεις μέσα στο γήπεδο δεν είναι απλώς ένα ωραίο look για τις κάμερες. Είναι ένας τρόπος να συστήνει κάθε φορά μια διαφορετική πλευρά του εαυτού της. Η ίδια έχει πει ότι της αρέσει να χρησιμοποιεί τη μόδα ως μέσο αφήγησης ιστοριών και πως κάθε είσοδος στο κορτ είναι μια ευκαιρία να βάλει το κοινό στον δικό της δημιουργικό κόσμο. Γι’ αυτό και πλέον οι εμφανίσεις της δεν περνούν απαρατήρητες, αντιθέτως, έχουν γίνει κάτι που πολλοί περιμένουν να δουν πριν ακόμη ξεκινήσει ο αγώνας.

Η Ναόμι Οσάκα αποδεικνύει ότι ακόμη και μέσα στους πιο αυστηρούς κανόνες μπορείς να βρεις τρόπο να ξεχωρίσεις, αρκεί να έχεις κάτι δικό σου να πεις.