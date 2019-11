Επίθεση στο Λονδίνο: Ο τρομοκράτης μαχαίρωσε μέχρι θανάτου δυο ανθρώπους πριν πέσει νεκρός

Το Λονδίνο είναι αντιμέτωπο και πάλι με το μαύρο σύννεφο της τρομοκρατίας. Μία επίθεση με μαχαίρι στη Γέφυρα του Λονδίνου κατάφερε να σπείρει τον πανικό και όπως φαίνεται και τον θάνατο.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ του BBc, δύο πολίτες σκοτώθηκαν στην επίθεση που εξαπέλυσε ο δράστης, πριν πέσει νεκρός από αστυνομικά πυρά. Οι αστυνομικοί πυροβόλησαν και σκότωσαν τον δράστη, ο οποίος φορούσε μια ψεύτικη ζώνη με εκρηκτικά.

Την ίδια ώρα, σε σοβαρή κατάσταση νοσηλεύονται ορισμένοι από τους ανθρώπους που τραυματίστηκαν, όπως ανακοίνωσε ο δήμαρχος της βρετανικής πρωτεύουσας Σαντίκ Καν.

«Επιβεβαιώθηκε ότι ένας αριθμός ανθρώπων τραυματίστηκε στην επίθεση, ορισμένοι εκ των οποίων σοβαρά», είπε ο Καν μιλώντας σε δημοσιογράφους. «Θα παραμείνουμε ενωμένοι και αποφασισμένοι απέναντι στην τρομοκρατία. Εκείνοι που επιδιώκουν να μας επιτεθούν και να μας διχάσουν δεν θα τα καταφέρουν ποτέ», συνέχισε, καλώντας τους Λονδρέζους να «επαγρυπνούν».

Ο δήμαρχος έπλεξε το εγκώμιο των απλών πολιτών που επέδειξαν «συγκλονιστικό ηρωισμό» και αφόπλισαν τον δράστη ο οποίος πρόλαβε να τραυματίσει πολλούς ανθρώπους.

«Το αξιοσημείωτο στις εικόνες που είδαμε είναι ο συγκλονιστικός ηρωισμός των απλών πολιτών που κυριολεκτικά έτρεξαν καταπάνω στον κίνδυνο, χωρίς να ξέρουν τι αντιμετωπίζουν», τόνισε, διευκρινίζοντας ότι ο δράστης ήταν ζωσμένος με έναν ψεύτικο εκρηκτικό μηχανισμό.

Ο Καν επισήμανε όμως ότι εκείνη τη στιγμή, ο κόσμος που έτρεξε να σταματήσει τον δράστη δεν το γνώριζε αυτό.

Σύμφωνα με τον Καν, η επίθεση φαίνεται ότι ήταν ένα μεμονωμένο περιστατικό.

Η αστυνομία κάνει λόγο και επίσημα για τρομοκρατική επίθεση ενώ ανέφερε ότι ο δράστης ήταν ζωσμένος με ψεύτικα εκρηκτικά.

«Ο ύποπτος, ένας άνδρας, πυροβολήθηκε από τους ενόπλους αστυνομικούς και μπορώ να επιβεβαιώσω ότι σκοτώθηκε επί τόπου», είπε ο επικεφαλής της αντιτρομοκρατικής αστυνομίας του Ηνωμένου Βασιλείου, Νιλ Μπάσου.

«Μπορώ επίσης να επιβεβαιώσω ότι (η επίθεση) θεωρείται τρομοκρατική ενέργεια», πρόσθεσε, στη συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε.

«Λόγω των αναφορών ότι ο ύποπτος μπορεί να είχε στην κατοχή του έναν εκρηκτικό μηχανισμό, αναπτύχθηκαν στο σημείο πυροτεχνουργοί (της αντιτρομοκρατικής) και αποκλείστηκε μια μεγάλη περιοχή ώστε να διασφαλίσουμε ότι δεν υπάρχει κανένας περαιτέρω κίνδυνος για τους πολίτες», συνέχισε ο Μπάσου.

«Ωστόσο, μπορώ να επιβεβαιώσω σε αυτό το σημείο ότι πιστεύουμε πως η συσκευή που ήταν δεμένη στο σώμα του υπόπτου ήταν ψεύτικη», πρόσθεσε.

Ο Μπάσου είπε ότι ο πρωθυπουργός Μπόρις Τζόνσον ζήτησε να ενημερωθεί προσωπικά για το συμβάν και για τον σκοπό αυτό ο ίδιος θα πάει στην Ντάουνινγκ Στριτ μετά τη συνέντευξη Τύπου.

Ο Μπάσου σημείωσε επίσης ότι η αστυνομία θα εντείνει τις περιπολίες της στο Λονδίνο λόγω του συμβάντος αυτού.

Λίγο νωρίτερα, οι αστυνομικές αρχές, που κλήθηκαν στο σημείο στις 13.58 τοπική ώρα, ανέφεραν ότι «ένας άνδρας συνελήφθη» και υπάρχει «ένας αριθμός τραυματιών».

Σε ένα βίντεο διάρκειας 14 δευτερολέπτων που αναρτήθηκε στο Twitter διακρίνονται τρεις αστυνομικοί να απομακρύνονται από έναν άνδρα που κείτεται στο οδόστρωμα. Δύο αστυνομικοί τον σημαδεύουν με τα όπλα τους.

