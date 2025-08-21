Αιματηρά επεισόδια διεξήχθησαν στην Αργεντινή, στην αναμέτρηση Ιντεπεντιέντε-Ουνιβερσιδάδ για το Sudamericana. Οπαδοί των δύο ομάδων μετέτρεψαν τον αγωνιστικό χώρο σε ρινγκ με τις πληροφορίες να αναφέρουν ότι υπάρχουν τρεις νεκροί, ένας σε σοβαρή κατάσταση και δεκάδες τραυματίες. Σύμφωνα με την αστυνομία, έχουν γίνει πάνω από 300 συλλήψεις.

Όλα ξεκίνησαν όταν οπαδοί της Ουνιβερσιδάδ πήραν ένα πανό των Αργεντινών και άρχισαν να πετούν αντικείμενα με την κατάσταση να ξεφεύγει άμεσα. Οι εικόνες που μεταδίδονται στο διαδίκτυο προκαλούν σοκ και μάλιστα ένας άνθρωπος έπεσε από το δεύτερο διάζωμα.

Η αστυνομία διέταξε την εκκένωση της εξέδρας των φιλοξενούμενων, αλλά οι Αργεντινοί επιτέθηκαν στον περιβάλλοντα χώρο, με αποτέλεσμα να συνεχίζονται επί ώρα τα επεισόδια.

Όπως ήταν φυσικό, ο αγώνας διακόπηκε.