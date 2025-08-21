Αιματηρά επεισόδια διεξήχθησαν στην Αργεντινή, στην αναμέτρηση Ιντεπεντιέντε-Ουνιβερσιδάδ για το Sudamericana. Οπαδοί των δύο ομάδων μετέτρεψαν τον αγωνιστικό χώρο σε ρινγκ με τις πληροφορίες να αναφέρουν ότι υπάρχουν τρεις νεκροί, ένας σε σοβαρή κατάσταση και δεκάδες τραυματίες. Σύμφωνα με την αστυνομία, έχουν γίνει πάνω από 300 συλλήψεις.

Όλα ξεκίνησαν όταν οπαδοί της Ουνιβερσιδάδ πήραν ένα πανό των Αργεντινών και άρχισαν να πετούν αντικείμενα με την κατάσταση να ξεφεύγει άμεσα. Οι εικόνες που μεταδίδονται στο διαδίκτυο προκαλούν σοκ και μάλιστα ένας άνθρωπος έπεσε από το δεύτερο διάζωμα.

Η αστυνομία διέταξε την εκκένωση της εξέδρας των φιλοξενούμενων, αλλά οι Αργεντινοί επιτέθηκαν στον περιβάλλοντα χώρο, με αποτέλεσμα να συνεχίζονται επί ώρα τα επεισόδια.

Όπως ήταν φυσικό, ο αγώνας διακόπηκε.

Si no murió nadie hoy es un milagro.

MASACRE en Avellaneda. Incluso un hincha se tiró al vacío desde la tribuna (unos 4 pisos). Otros quedaron tirados ahí. La peor organización de un partido que vi en mi vida en el partido de Independiente vs U de Chile pic.twitter.com/j1oz4Tk3L3 — Alerta 🚨 (@DeadAlerta) August 21, 2025

🔴GRAVÍSIMOS INCIDENTES en el Libertadores de América



🔥La Universidad de Chile empezó a tirar BOMBAS de ESTRUENDO y los hinchas de INDEPENDIENTE fueron a BUSCARLOS #CopaSudamericana pic.twitter.com/MKQkNXs3dp — Tv Pública Libertaria (@Tv_Libertaria) August 21, 2025