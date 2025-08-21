Σοβαρό ατύχημα σημειώθηκε σε λούνα παρκ στην πόλη Ναβσάρι, στην πολιτεία Γκουτζαράτ της δυτικής Ινδίας, όταν ένα περιστρεφόμενο παιχνίδι τύπου «πύργος ελεύθερης πτώσης» κατέρρευσε ξαφνικά, προκαλώντας τον τραυματισμό τεσσάρων ανθρώπων.

Μεταξύ των τραυματιών βρίσκονται δύο παιδιά, ένας άνδρας και μία γυναίκα. Σύμφωνα με το People, και οι τέσσερις μεταφέρθηκαν άμεσα στο νοσοκομείο για περίθαλψη.

Βίντεο της New York Post, καταγράφει τη στιγμή της φρίκης, όπου η πολύχρωμη κατασκευή περιστρεφόταν γύρω από έναν μεταλλικό πυλώνα. Ξαφνικά, ακούγεται ένας δυνατός θόρυβος και η πλατφόρμα με τους επιβάτες πέφτει από ύψος περίπου 15 μέτρων, με αποτέλεσμα να επικρατήσει πανικός. Στο βίντεο ακούγονται κραυγές τρόμου, ενώ δεκάδες παρευρισκόμενοι παρακολουθούν το συμβάν.

Οι τοπικές αρχές έχουν ξεκινήσει έρευνα για να διαπιστωθεί αν το παιχνίδι είχε περάσει από τους απαιτούμενους ελέγχους ασφαλείας και αν διέθετε την κατάλληλη άδεια λειτουργίας.

Η Πυροσβεστική Υπηρεσία του Bilimora και το τοπικό Αστυνομικό Τμήμα δεν έχουν απαντήσει ακόμη σε σχετικά αιτήματα για σχολιασμό.