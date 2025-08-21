Εκτός από παγκοσμίου φήμης αθλήτρια στο τένις, αποδεικνύεται και «πρωταθλήτρια» στο Only Fans η Αμερικανίδα τενίστρια Σαχία Βίκερι, την οποία αν κάποιος θέλει να γνωρίσει περισσότερο θα πρέπει να… πληρώσει 12,99 δολάρια το μήνα στον προσωπικό της λογαριασμό.

Η Σαχία Βίκερι προχωράει αυτή την εβδομάδα στα προκριματικά του US Open, βρίσκεται στην 559η θέση της παγκόσμιας κατάταξης και πριν λίγο καιρό αποκάλυψε ότι είναι επίσης δημιουργός περιεχομένου για ενήλικες στο OnlyFans και ότι αυτή η εμπειρία της άλλαξε τη ζωή, σύμφωνα με τη New York Post.

«Είμαι πολύ ανοιχτόμυαλη και δεν με νοιάζει τι σκέφτονται οι άλλοι για μένα», δήλωσε η Βίκερι κατά τη διάρκεια μιας συνέντευξης στο Instagram αυτή την εβδομάδα. «Είναι επίσης τα πιο εύκολα χρήματα που έχω βγάλει ποτέ και μου αρέσει να το κάνω».

«Δεν βγαίνω πια ραντεβού δωρεάν λόγω της συμπεριφοράς των ανδρών. Τώρα απαιτώ προκαταβολή πριν το ραντεβού. Στείλτε μου 1.000 δολάρια και θα βγούμε», έγραψε η Βίκερι.

Η 30χρονη έχει κερδίσει 2 εκατομμύρια δολάρια τα τελευταία 14 χρόνια μέσω της ενασχόλησής της με το επαγγελματικό τένις και κατέλαβε την 73η θέση το 2018, αλλά έχει εντυπωσιαστεί από το ενδιαφέρον που υπάρχει από τότε που δημιούργησε τον προκλητικό λογαριασμό της τον Ιανουάριο.

«Δεν θα ξαναμιλήσω ποτέ άσχημα για τα κορίτσια στο OnlyFans για το υπόλοιπο της ζωής μου. Είμαι συγκλονισμένη από το ποσό που κέρδισα εκεί μόλις τις δύο πρώτες μέρες. Είμαι πραγματικά συγκλονισμένη».

Για την ίδια, το θέμα ήταν πάντα το «να ξεπερνά τα όρια».

«Πάντα ήμουν ειλικρινής σχετικά με το ρατσιστικό μίσος που δέχομαι στο διαδίκτυο και το body-shaming», είπε στον podcast «Black Spin Global» τον Ιούνιο. «Είμαι πολύ ανοιχτή για πολλά πράγματα. Ακόμα παίζω τένις. Η καριέρα μου συνεχίζεται, αλλά θέλω επίσης να κάνω πράγματα εκτός του τένις. Αρχίζω να εξερευνώ περισσότερες ευκαιρίες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης».

«Το να είμαι τενίστρια σίγουρα βοήθησε την εικόνα μου», πρόσθεσε. «Βρίσκομαι σε ένα στάδιο όπου δεν δίνω το 100% εκεί, αλλά νιώθω άνετα, όπως πρέπει. Τα πάω πολύ καλά».