Μπορεί δύο πιάτα να έχουν τον ίδιο αριθμό θερμίδων, αλλά να οδηγούν σε εντελώς διαφορετικά αποτελέσματα στη ζυγαριά; Νέα έρευνα δείχνει πως η απάντηση είναι «ναι». Το κρίσιμο στοιχείο για την απώλεια βάρους είναι τα επεξεργασμένα τρόφιμα.

Όσοι ακολούθησαν μια διατροφή με ελάχιστα επεξεργασμένα τρόφιμα έχασαν διπλάσιο βάρος σε σχέση με όσους κατανάλωναν υπερεπεξεργασμένα – παρότι όλοι έτρωγαν ακολουθώντας τις ίδιες διατροφικές οδηγίες, με βάση τον Οδηγό Eatwell του Ηνωμένου Βασιλείου.

Τα αποτελέσματα της νέας τυχαιοποιημένη μελέτης crossover, που διεξήχθη στη Βρετανία και δημοσιεύτηκε στο περιοδικό Nature Medicine, ήταν ξεκάθαρα: η μείωση των επεξεργασμένων τροφών μπορεί να συμβάλει πιο αποτελεσματικά στη διατήρηση υγιούς βάρους.

Συγκεκριμένα, σε περίπου δύο μήνες, η ομάδα με τα ελάχιστα επεξεργασμένα τρόφιμα έχασε κατά μέσο όρο 2% του σωματικού βάρους, ένα ποσοστό που μπορεί να ισοδυναμεί με απώλεια έως 13% για τους άνδρες και 9% για τις γυναίκες σε διάστημα ενός έτους. Αντίθετα ομάδα με τα υπερεπεξεργασμένα τρόφιμα έχασε μόλις 1% του βάρους τους στη διάρκεια της δοκιμής.

Πώς έγινε η έρευνα

Οι 55 συμμετέχοντες χωρίστηκαν τυχαία σε δύο ομάδες για 8 εβδομάδες. Οι ερευνητές τους παρείχαν γεύματα που ταίριαζαν με τις οδηγίες Eatwell, αλλά με διαφορετικό βαθμό επεξεργασίας. Αν και υπήρχε περίσσευμα θερμίδων, τους ζητήθηκε να τρώνε όσο ήθελαν.

Όσοι κατανάλωναν ελάχιστα επεξεργασμένα τρόφιμα ανέφεραν ότι είχαν λιγότερες λιγούρες και τελικά ήταν και αυτοί που έχασαν το περισσότερο βάρος.

Μετά τις πρώτες 8 εβδομάδες ακολούθησε διάλειμμα 4 εβδομάδων με ελεύθερη διατροφή και κατόπιν οι συμμετέχοντες αντάλλαξαν ρόλους: όσοι έτρωγαν ελάχιστα επεξεργασμένα πέρασαν στα υπερεπεξεργασμένα και το αντίστροφο, για άλλες 8 εβδομάδες. Η μελέτη ολοκληρώθηκε με νέες μετρήσεις υγείας.

Το «παράξενο» αποτέλεσμα

Απρόσμενα, η διατροφή με υπερεπεξεργασμένα τρόφιμα συσχετίστηκε με χαμηλότερα επίπεδα LDL χοληστερόλης (“κακής” χοληστερόλης). Η διαιτολόγος Michelle Routhenstein, μιλώντας στο Medical News Today, χαρακτήρισε αυτό το εύρημα «ασυνήθιστο», σημειώνοντας πως πιθανόν να οφείλεται στα συγκεκριμένα είδη υπερεπεξεργασμένων τροφίμων που καταναλώθηκαν, τα οποία μπορεί να είχαν χαμηλά κορεσμένα λιπαρά ή εμπλουτισμό με συστατικά που μειώνουν τη χοληστερόλη.

Λιγότερο επεξεργασμένα, καλύτερο αποτέλεσμα

Η Routhenstein τόνισε ότι μια ισορροπημένη, θρεπτική διατροφή σύμφωνα με τις κατευθυντήριες οδηγίες συμβάλλει στη διαχείριση βάρους, στη μεταβολική λειτουργία, στην καρδιαγγειακή υγεία και στη γήρανση. Επεσήμανε επίσης ότι «δεν είναι όλα τα υπερεπεξεργασμένα τρόφιμα ίδια» και χρειάζεται να αξιολογούνται και ποιοτικά.

Ο γιατρός Mir Ali, διευθυντής σε κέντρο χειρουργικής απώλειας βάρους στην Καλιφόρνια, συμπλήρωσε: «Οι πιο επιτυχημένες δίαιτες στηρίζονται σε περιορισμό υδατανθράκων και ζάχαρης και έμφαση σε πρωτεΐνη και λαχανικά χωρίς άμυλο».

Τα υπερεπεξεργασμένα τρόφιμα συχνά περιέχουν πρόσθετα που μπορεί να είναι επιβλαβή, γι’ αυτό είναι καλύτερα να ελαχιστοποιούνται. Ωστόσο υπάρχουν μερικά επεξεργασμένα προϊόντα, όπως πρωτεϊνούχα ροφήματα χαμηλής ζάχαρης, που μπορούν να βοηθήσουν, αρκεί να μην είναι υπερεπεξεργασμένα.

Εν κατακλείδι, αν και με τα υπερεπεξεργασμένα τρόφιμα δεν αποκλείεται εντελώς η απώλεια βάρους, με τα λιγότερο ή τα μη επεξεργασμένα τρόφιμα τα αποτελέσματα διπλασιάζονται. Επιπλέον, συνδέονται με λιγότερες λιγούρες και καλύτερη μακροπρόθεσμη διαχείριση της υγείας.