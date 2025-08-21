Ένας σεσημασμένος δράστης σεξουαλικών εγκλημάτων κατά ανηλίκων στη Λουιζιάνα καταδικάστηκε σε χειρουργικό και χημικό ευνουχισμό, αφού παραδέχθηκε την απόπειρα βιασμού ενός 7χρονου κοριτσιού, σύμφωνα με τις Αρχές και τοπικά ΜΜΕ.

Ο 37χρονος Τόμας Άλεν ΜακΚάρτνεϊ, χαρακτηρισμένος ως «Tier Three» (υψηλού κινδύνου) δράστης σεξουαλικών εγκλημάτων, δέχτηκε την ποινή στο πλαίσιο συμφωνίας με την εισαγγελία για την κατηγορία της απόπειρας βιασμού πρώτου βαθμού ανηλίκου κάτω των 13 ετών. Στο πλαίσιο της συμφωνίας, θα υποβληθεί σε χημικό και χειρουργικό ευνουχισμό και θα εκτίσει ποινή 40 ετών κάθειρξης.

Η New York Post αναφέρει ότι η υπόθεση αφορά περιστατικό του Φεβρουαρίου 2023, όταν μια μητέρα τον έπιασε τη στιγμή που επιχειρούσε να κακοποιήσει σεξουαλικά την κόρη της. Ο ΜακΚάρτνεϊ απείλησε με όπλο για να διαφύγει και πέρασε τα σύνορα της πολιτείας, πριν συλληφθεί σε ξενοδοχείο στο Χιούστον και εκδοθεί πίσω στη Λουιζιάνα.

Serial sex offender who tried to rape 7-year-old agrees to be castrated in plea deal https://t.co/rUQolMq1Us pic.twitter.com/f8ogMqkj3n — New York Post (@nypost) August 21, 2025

Δεν ήταν η πρώτη φορά που βρισκόταν αντιμέτωπος με τη δικαιοσύνη. Στο παρελθόν είχε καταδικαστεί για απόπειρα βιασμού ανηλίκου, ενώ το 2010 συνελήφθη για τον βιασμό δύο 12χρονων κοριτσιών και το 2006 για κακούργημα σεξουαλικής κακοποίησης ανηλίκου.

«Πρόκειται για ένα αποτρόπαιο έγκλημα που δεν θα έπρεπε ποτέ να είχε συμβεί. Ο Τόμας ΜακΚάρτνεϊ είναι ένας θηρευτής που πρέπει να μείνει μακριά από την κοινωνία», δήλωσε ο Εισαγγελέας της Βέρνον, Τέρι Λάμπραϊτ.

Η Λουιζιάνα έγινε η πρώτη πολιτεία των ΗΠΑ όπου οι δικαστές μπορούν να επιβάλουν χειρουργικό ευνουχισμό σε καταδικασμένους για συγκεκριμένα σεξουαλικά εγκλήματα σε βάρος παιδιών, βάσει νόμου που υπέγραψε ο Ρεπουμπλικάνος κυβερνήτης Τζεφ Λάντρι το 2023 και τέθηκε σε ισχύ την 1η Αυγούστου 2024.

Οι υποστηρικτές της νομοθεσίας θεωρούν ότι το νέο μέτρο μπορεί να λειτουργήσει αποτρεπτικά απέναντι σε τέτοια εγκλήματα, ενώ οι αντίπαλοι υποστηρίζουν ότι αποτελεί «σκληρή και ασυνήθιστη ποινή» που παραβιάζει το Σύνταγμα των ΗΠΑ.

Ο χημικός ευνουχισμός γίνεται με φαρμακευτική αγωγή που μειώνει τα επίπεδα τεστοστερόνης και άλλων ορμονών, περιορίζοντας τη σεξουαλική ορμή. Ο χειρουργικός ευνουχισμός αφορά την αφαίρεση των όρχεων ώστε να σταματήσει η παραγωγή ορμονών.