Ιδιαιτέρως ευχάριστα είναι τα νέα για τον 15χρονου Δημήτρη από τα Φάρσαλα που υπέστη θερμοπληξία και χρειάστηκε να μεταβεί στο Τορίνο της Ιταλίας για μεταμόσχευση. Στο πλευρό του όλη την ώρα βρίσκονται οι γονείς της με τον πατέρα του να τονίζει πως η κατάσταση του παιδιού είναι καλή.

Ο 15χρονος παραμένει ακόμη και σήμερα στο Τορίνο και αναρρώνει μετά την πετυχημένη εγχείρηση.

Οι γονείς του 15χρονου με τον γιατρό Ρενάτο Ρομανιόλι

Μιλώντας στο onlarissa.gr ο πατέρας του, Βασίλης, υπογράμμισε πως ο Δημήτρης είναι σε καλή κατάσταση, μιλάει, τρώει και έχει κανονικά επαφή με το περιβάλλον.

«Πλέον έχουμε φύγει από το νοσοκομείο Le Molinette και μεταφερθήκαμε σε κλινική, στην παιδιατρική πτέρυγα, ακριβώς απέναντι, όπου ο Δημήτρης παρακολουθείται από εξειδικευμένους γιατρούς», τόνισε και συμπλήρωσε: «Την επόμενη εβδομάδα θα έχουμε εικόνα για το πότε θα πάρουμε εξιτήριο. Θα μας καλέσουν οι γιατροί για να μας ενημερώσουν για την εικόνα του παιδιού μας και για το ποια θα είναι η εξέλιξη».