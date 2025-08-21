Αν επισκεφτείς το Βελιγράδι για πρώτη φορά, είναι σίγουρο πως φεύγοντας θα σκέφτεσαι πότε θα έρθεις ξανά. Γιατί η πρωτεύουσα της Σερβίας θα σε κάνει να κολλήσεις από την πρώτη στιγμή, καθώς θεωρείται -όχι τυχαία- από τις ωραιότερες πόλεις της Ευρώπης.

Το Βελιγράδι, που στα σέρβικα σημαίνει Λευκή πόλη, συνδυάζει μοναδικά τον βαλκανικό του χαρακτήρα με τον ευρωπαϊκό αέρα μιας σύγχρονης πρωτεύουσας, ενώ το γεγονός ότι από τη μία πλευρά βρέχεται από τον Δούναβη και από την άλλη από τον όμορφο Σάβο το κάνει ξεχωριστό.

Η πολύπαθη σερβική πρωτεύουσα, με τα καταπράσινα μεγάλα πάρκα, χαρακτηρίζεται και ως το «Βερολίνο των Βαλκανίων» λόγω της έντονης πολιτιστικής της κίνησης, ενώ έχει και έντονη νυχτερινή ζωή. Αξίζει να επισκεφθεί κανείς το ναό του Αγίου Σάββα, μια ορθόδοξη εκκλησία που είναι αφιερωμένη στον ιδρυτή της Σερβικής Ορθόδοξης Εκκλησίας.

Ο πεζόδρομος της, ή αλλιώς ο δρόμος του πρίγκιπα Μιχαήλ, φιλοξενεί μεγαλοπρεπή κτίσματα από το 1870 και ακολουθεί το βασικό δίκτυο της Ρωμαϊκής πόλης Σιγγιδών. Παράλληλα, δεν πρέπει να παραλείψει κανείς να βολτάρει στο γραφικό πέτρινο πεζόδρομο Skadarlija και να απολαύσει τοπική βαλκανική μουσική από τους καλλιτέχνες του δρόμου που είναι ντυμένοι με παραδοσιακά ρούχα. Στην οδό Strahinjića Bana, πάλι, την οποία αποκαλούν και «Silicon Valley» του Βελιγραδίου, είναι συγκεντρωμένες οι μεγάλες επιχειρήσεις, αλλά και πολλά μοντέρνα καφέ και φινετσάτα καταστήματα.

Το κάστρο Kalemegdan είναι το σήμα κατατεθέν της πόλης, με εντυπωσιακά τείχη, αγάλματα και μνημεία, και βρίσκεται δίπλα στο πάρκο Kalemegdan. Η πλατεία φιλοξενεί ακόμη κάποια από τα διασημότερα κτίρια και αξιοθέατα της πόλης, όπως το εθνικό μουσείο και το εθνικό θέατρο.

