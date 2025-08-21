Σε σοβαρό περιστατικό εξελίχθηκε οργανωμένη αστυνομική επιχείρηση που πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη στα Χανιά, όταν δύο αστυνομικοί τραυματίστηκαν κατά τη διάρκεια εφόδου σε οικία που τελούσε υπό παρακολούθηση. Στο εσωτερικό του σπιτιού εντοπίστηκε μεγάλη ποσότητα ναρκωτικών.

Του ανταποκριτή μας από το flashnews.gr στην Κρήτη

Οι αστυνομικές αρχές των Χανίων βρήκαν και κατάσχεσαν, μεταξύ άλλων, 7.135 γραμμάρια κάνναβης καθώς και 16 δενδρύλλια.

Την Τετάρτη, λίγη ώρα μετά το περιστατικό, είχε συλληφθεί το ένα άτομο που αρχικά είχε διαφύγει. Στη συνέχεια, η αστυνομία συνέλαβε και άλλα δύο άτομα που εμπλέκονταν. Οι συλληφθέντες είναι Έλληνες ηλικίας 49, 60 και 68 χρόνων.

Θυμίζεται ότι κατά τη διάρκεια σύλληψης του 68χρονου, δύο αστυνομικοί είχαν τραυματιστεί ελαφρά από θραύσματα γυαλιών πόρτας και είχαν μεταβεί στο νοσοκομείο Χανίων όπου έλαβαν τις πρώτες βοήθειες και αποχώρησαν.

Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης πραγματοποιήθηκαν έρευνες σε οικίες και χώρους που κατέχουν και χρησιμοποιούν οι ημεδαποί, όπου βρέθηκαν συνολικά και κατασχέθηκαν:

7 κιλά και 135 γραμμάρια κάνναβης

16 δενδρύλλια κάνναβης ύψους 1,80 μέτρων

Μια (1) κυνηγετική καραμπίνα

Έξι (6) φυσίγγια

Έντεκα (11) συσκευές εντοπισμού

Τρία (3) TABLET

Ένα (1) DRONE

Οκτώ (8) κάμερες παρακολούθησης

Μια (1) ψηφιακή φωτογραφική μηχανή

Ένας (1) πλαστικός τρίφτης περιέχων ποσότητα ακατέργαστης κάνναβης

Τρία (3) μαχαίρια.

Μια (1) πτυσσόμενη μεταλλική ράβδος

Δυο (2) πολεμικοί όλμοι

Μια (1) ζυγαριά ακριβείας

Δεκαεπτά (17) συσκευές κινητής τηλεφωνίας

Χρηματικό ποσό επτά χιλιάδων εξακόσιων πέντε ευρώ (7.605)

Οκτώ (8) οχήματα

Οι συλληφθέντες κατηγορούνται για παραβάσεις κατηγορούμενοι για παραβάσεις της νομοθεσίας περί ναρκωτικών ουσιών και όπλων ενώ σε βάρος του 68χρονου σχηματίστηκε δικογραφία και για βία κατά υπαλλήλων και δικαστικών προσώπων.

Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν στον εισαγγελέα πλημμελειοδικών Χανίων, ενώ η προανάκριση ενεργείται από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χανίων.