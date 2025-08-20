Αστυνομικοί τραυματίστηκαν έπειτα από έλεγχο που πραγματοποίησαν σε ύποπτο άτομο στα Χανιά.

Του ανταποκριτή μας από το flashnews.gr στην Κρήτη

Κατά τη διάρκεια του ελέγχου, το άτομο (σ.σ. δεν διευκρινίζεται το φύλο του) προσπάθησε να διαφύγει, μπαίνοντας στο σπίτι του και βγαίνοντας από την πίσω πόρτα του σπιτιού.

Οι αστυνομικοί που έτρεξαν πίσω του για να τον σταματήσουν, τραυματίστηκαν ελαφρά από τζάμια και γυαλιά της πόρτας που έσπασαν.

Οι τρεις αστυνομικοί παρελήφθησαν από ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ, ενώ αστυνομικές δυνάμεις έφτασαν αμέσως στον τόπο του συμβάντος.

Αστυνομικές δυνάμεις έφτασαν αμέσως στον τόπο του συμβάντος και προχώρησαν σε έρευνα για τον εντοπισμό του ατόμου που είχε διαφύγει. Τελικά, έπειτα από λίγη ώρα τον εντόπισαν και τον συνέλαβαν για παραβάσεις της νομοθεσίας περί ναρκωτικών.