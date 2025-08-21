Ανησυχία προκαλούν τα στοιχεία από την Τράπεζα της Ελλάδος για τον Ιούνιο, καθώς αποκαλύπτουν σημαντικές πιέσεις στην ανταγωνιστικότητα της ελληνικής οικονομίας. Ειδικότερα, ενώ πέρυσι τον ίδιο μήνα είχε καταγραφεί πλεόνασμα, φέτος εμφανίστηκε έλλειμμα στο ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών ύψους 1,2 δισ. ευρώ. Το αποτέλεσμα αυτό περιορίζει σημαντικά τη βελτίωση που είχε σημειωθεί τους προηγούμενους μήνες και μειώνει τα θετικά μηνύματα που είχαν σταλεί από την αρχή του έτους.

Στο πρώτο εξάμηνο, το συνολικό έλλειμμα διαμορφώθηκε σε 7,6 δισ. ευρώ. Αν και μικρότερο σε σχέση με πέρυσι, παραμένει αρκετά υψηλό για να καταδεικνύει ότι η ανισορροπία στις συναλλαγές με το εξωτερικό εξακολουθεί να αποτελεί δομικό πρόβλημα.

Οι εισαγωγές αυξάνονται, οι εξαγωγές υποχωρούν

Η πλέον ανησυχητική τάση εμφανίζεται στο εμπόριο αγαθών: οι εισαγωγές κινούνται ανοδικά, ενώ οι εξαγωγές σημειώνουν υποχώρηση. Η σύγκρουση αυτή των δύο δυνάμεων δημιουργεί νέα έντονη πίεση στο εμπορικό ισοζύγιο, ακυρώνοντας σε μεγάλο βαθμό τις βελτιώσεις που είχαν σημειωθεί νωρίτερα μέσα στο έτος.

Η διαρκής εξάρτηση της ελληνικής οικονομίας από τις εισαγωγές περιορίζει σοβαρά τα θετικά αποτελέσματα από προηγούμενες προσπάθειες ενίσχυσης της εξωστρέφειας και στερεί από την οικονομία πολύτιμο «οξυγόνο». Σε μια περίοδο διεθνών αβεβαιοτήτων και πιέσεων στο εμπόριο, η αδυναμία των ελληνικών εξαγωγών να διατηρήσουν θετική δυναμική αναδεικνύεται σε βασικό παράγοντα κινδύνου.

Ο τουρισμός ως αντίβαρο

Ένα θετικό στοιχείο εξακολουθεί να αποτελεί ο τουρισμός, που κινήθηκε με έντονους ρυθμούς. Παρά τη μικρή μείωση στις αφίξεις, τα έσοδα αυξήθηκαν σημαντικά, ξεπερνώντας τα 3 δισ. ευρώ τον Ιούνιο.

Στο πρώτο εξάμηνο οι ταξιδιωτικές εισπράξεις άγγιξαν τα 7,7 δισ. ευρώ, καταγράφοντας αύξηση περίπου 11% σε σχέση με πέρυσι. Αυτή η ισχυρή τουριστική επίδοση βοήθησε το ισοζύγιο υπηρεσιών να εμφανίσει πλεόνασμα, περιορίζοντας έτσι μέρος των αρνητικών επιπτώσεων από το εμπορικό ισοζύγιο. Ωστόσο, η εικόνα στις μεταφορές ήταν αρνητική, με αποτέλεσμα το συνολικό αποτέλεσμα να παραμένει συγκρατημένο.

Στα εισοδήματα, οι καθαρές πληρωμές για τόκους και μερίσματα επιβάρυναν την εικόνα. Στο ισοζύγιο κεφαλαίων, ο Ιούνιος κατέγραψε μικρό έλλειμμα, ενώ το πρώτο εξάμηνο εμφάνισε πλεόνασμα άνω του 1 δισ. ευρώ, χάρη σε βελτιωμένες ροές στη γενική κυβέρνηση. Αξιοσημείωτη είναι επίσης η αυξημένη παρουσία ξένων επενδυτών στην αγορά ελληνικών ομολόγων, δείγμα εμπιστοσύνης προς την οικονομία.

Η συνολική εικόνα του Ιουνίου δείχνει μια οικονομία που εξακολουθεί να εξαρτάται υπέρμετρα από τις εισαγωγές, ενώ οι εξαγωγές δυσκολεύονται να διατηρήσουν τη δυναμική τους. Ο τουρισμός λειτουργεί ως βασικός πυλώνας στήριξης, αλλά δεν επαρκεί για να αντιστρέψει τις πιέσεις. Τα συναλλαγματικά διαθέσιμα της χώρας, που έφτασαν τα 15,3 δισ. ευρώ, προσφέρουν ένα «μαξιλάρι» ασφάλειας, ωστόσο η ανάγκη για ενίσχυση της εξωστρέφειας και για περιορισμό της εισαγωγικής εξάρτησης παραμένει πιο επίκαιρη από ποτέ.