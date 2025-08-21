Θύμα βιασμού καταγγέλλει πως έπεσε στις 19 Αυγούστου μία τουρίστρια από τη Δανία που έκανε τις διακοπές της στο Φαληράκι της Ρόδου. Η 21χρονη είπε στις Αρχές πως ο άνδρας της συστήθηκε ως Γερμανός με το μικρό όνομα «Nedim», την προσέγγισε τα ξημερώματα στην πλατεία, την οδήγησε σε απομονωμένο σημείο και προέβη σε συνουσία παρά τη θέλησή της

Οι Αρχές σχημάτισαν δικογραφία για παράβαση του άρθρου 336 του Ποινικού Κώδικα, ενώ ήδη προχωρούν οι κρίσιμες ενέργειες συλλογής και διασφάλισης αποδεικτικού υλικού.

Τι είπε η 21χρονη στην Αστυνομία

Η καταγγελία της τουρίστριας υποβλήθηκε επισήμως στην αστυνομική υπηρεσία με την παρουσία πραγματογνώμονα ψυχολόγου.

Όπως αναφέρει η εφημερίδα «Δημοκρατική» στις 05:00 την προσέγγισε άνδρας αγνώστων λοιπών στοιχείων, ο οποίος, όπως αναφέρεται, της συστήθηκε ως «Nedim» και δήλωσε Γερμανός υπήκοος. Ακολούθησε σύντομη συνομιλία και ο άνδρας τη φίλησε στο στόμα.

Στη συνέχεια, σύμφωνα πάντα με την καταγγελία, την οδήγησε σε απομονωμένο σημείο όπου προέβη σε συνουσία παρά τη θέλησή της.

Η παθούσα, που διαμένει προσωρινά σε κατάλυμα της περιοχής, μετέβη στην αρμόδια υπηρεσία και υπέβαλε μήνυση περιγράφοντας με λεπτομέρειες την ακολουθία των γεγονότων.

Η κατάθεση της 21χρονης δόθηκε παρουσία πραγματογνώμονα–ψυχολόγου, όπως προβλέπεται σε περιπτώσεις ιδιαίτερης ψυχικής επιβάρυνσης και ευαλωτότητας, ώστε η διαδικασία να γίνει με όρους που ελαχιστοποιούν τον δευτερογενή τραυματισμό.

Ο φερόμενος δράστης αναζητείται στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας, με τις αναζητήσεις να επικεντρώνονται αρχικά στην ευρύτερη περιοχή όπου καταγγέλλεται ότι έλαβε χώρα το περιστατικό και σε χώρους αυξημένης τουριστικής κίνησης.