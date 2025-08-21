Στιγμές βγαλμένες από ταινία έζησε πριν από μερικές ημέρες μια οικογένεια, η οποία βρισκόταν στην παραλία της Επανομής στη Θεσσαλονίκη. Ο πατέρας παρασύρθηκε από τα κύματα, προσπαθώντας να φτάσει τα παιδιά του, αλλά για καλή του τύχη ήταν εκεί ένας κολυμβητής, ο οποίος έσωσε και τους τρεις.

Ο κολυμβητής Ευάγγελος Παπαϊωάννου που έκανε το χόμπι του, το SUP, βρέθηκε στο σημείο την κατάλληλη στιγμή και έτσι κατάφερε να σώσει την οικογένεια.

Τις δραματικές στιγμές της διάσωσης δύο παιδιών και του πατέρα του στη θαλάσσια περιοχή της Επανομής Θεσσαλονίκης περιέγραψε, μιλώντας στο ΕΡΤNews, ο αθλητής, που τους έσωσε.

Ο Βαγγέλης Παπαϊωάννου μίλησε για τα όσα έγιναν μέσα στα κύματα κατά τη διάρκεια της επιτυχούς προσπάθειάς του να βγάλει στη στεριά τα τρία άτομα, την ώρα, μάλιστα, που στην περιοχή υπήρχε κύμα καθώς έπνεε αρκετά δυνατός άνεμος.

«Εγώ επειδή κάνω χρόνια SUP πήγα να κάνω στα κύματα. Εκεί, διαπίστωσα ότι είχα ξεχάσει την κάμερα, οπότε επέστρεψα πίσω στην κάμερα να την πάρω, ξαναπήγα στα κύματα και γι’ αυτό το λόγο έχουμε και το βίντεο από τη διάσωση. Στην επιστροφή μου αφού τράβηξα το βίντεο, που ήθελα, άκουσα τσιρίδες και φωνές για βοήθεια μέσα στη θάλασσα. Πήγα προς την κατεύθυνση, που άκουσα τις φωνές, είδα δύο παιδιά, που ήταν μέσα στο νερό, προσπαθούσαν να βγουν έξω, ήταν Ρουμάνοι τουρίστες. Τα παιδιά προσπάθησαν να βγουν έξω, κουράστηκαν, δεν μπορούσαν γιατί κολυμπούσαν κόντρα στο ρεύμα. Τους έδωσε κατεύθυνση πού να πάνε για να βγουν από το ρεύμα και να βοηθηθούν να βγουν στην ακτή. Μου είπε ξαφνικά το ένα το παιδί να πάω να βοηθήσω τον πατέρα τους, του λέω προς τα πού είναι και μου απάντησαν ότι δεν ξέρουν γιατί χάθηκαν. Τότε, ανέβηκα όρθιος στη σανίδα, τον είδα στο βάθος περίπου 50-60 μέτρα από το σημείο, που ήμασταν» είπε στην ΕΡΤ.

«Άφησα τα παιδιά εφόσον ήταν καλά και πήγα προς τον πατέρα τους, ο οποίος ήταν σε πολύ άσχημη κατάσταση, ήταν εξαντλημένος, έπινε νερό, το κάλυπταν τα κύματα. Τον βοήθησα να πιαστεί από τη σανίδα γιατί ήταν πολύ εξαντλημένος, ήταν σε κατάσταση πανικού. Καθίσαμε 3-5 λεπτά εκεί για να ηρεμήσει και να αρχίσει να αναπνέει κανονικά και σιγά σιγά του έδειξα πώς να πιαστεί από τη σανίδα και σιγά σιγά βγήκαμε έξω», συμπλήρωσε.