Λονδίνο: Η σοκαριστική στιγμή που οι αστυνομικοί πυροβολούν τον δράστη στη Γέφυρα

Σοκάρει το βίντεο που δείχνει τη στιγμή που αστυνομικοί αφοπλίζουν και στη συνέχεια πυροβολούν έναν άνδρα στη Γέφυρα του Λονδίνου, που πιθανότατα είναι ο δράστης της επίθεσης που σημειώθηκε το μεσημέρι της Παρασκευής.

Στη βρετανική πρωτεύουσα σήμανε συναγερμός νωρίτερα από επίθεση με μαχαίρι στην πολυσύχναστη οδική αρτηρία.

Η αστυνομία επιβεβαίωσε ότι ένας άνδρας έχει πυροβοληθεί, ενώ υπάρχουν τραυματίες. Το συμβάν αντιμετωπίζεται ως τρομοκρατικό, ωστόσο τα αίτια του περιστατικού παραμένουν άγνωστα.

Όπως αναφέρει το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων, επικαλούμενο πηγές της αστυνομίας, ένας άνθρωπος μαχαιρώθηκε στην περιοχή της Γέφυρας του Λονδίνου.

Το ερασιτεχνικό βίντεο δείχνει ότι κάποιοι έπεσαν πάνω σε έναν άνδρα, προφανώς τον δράστη, ενώ λίγο αργότερα, ένας από τους παριστάμενους, που φορά κοστούμι, απομακρύνεται με ένα μαχαίρι. Λίγο αργότερα, ένας αστυνομικός πυροβολεί τον άνδρα, που πέφτει κάτω.

Δείτε τα βίντεο:

Someone just shot on London Bridge #london @BBCBreaking @SkyNews pic.twitter.com/qVk5IPmofb

— amanda** (@AmandaHunter87) 29 Νοεμβρίου 2019