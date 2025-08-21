Το Ισραήλ ενέκρινε την Τετάρτη νέους εποικισμούς στη Δυτική Όχθη και ανακοίνωσε ότι προχωρά με τα σχέδιά του να καταλάβει την πόλη της Γάζας, αψηφώντας τις διεθνείς επικρίσεις και την αυξανόμενη υποστήριξη για τη δημιουργία ενός ανεξάρτητου παλαιστινιακού κράτους. Οι κινήσεις αυτές έθεσαν ερωτήματα σχετικά με το αν μια νέα πρόταση για κατάπαυση του πυρός, η οποία, σύμφωνα με αξιωματούχους, είναι παρόμοια με τους όρους που είχε προηγουμένως εγκρίνει το Ισραήλ, θα μπορούσε να προχωρήσει.

Όπως σημειώνουν οι New York Times, ειδικοί ανέφεραν ότι οι δύο κινήσεις υποδηλώνουν ότι ο πρωθυπουργός Μπέντζαμιν Νετανιάχου «υποκύπτει στις ιδεολογίες των εξτρεμιστών του συνασπισμού του προκειμένου να παραμείνει στην εξουσία — ακόμη και με το κόστος της διεθνούς απομόνωσης του Ισραήλ».

Η ιδέα ενός παλαιστινιακού κράτους «διαγράφεται από το τραπέζι», δήλωσε ο σκληροπυρηνικός υπουργός Οικονομικών, Μπεζαλέλ Σμότριτς, μετά την έγκριση από την κυβέρνηση ενός σχεδίου για την κατασκευή 3.400 κατοικιών στο κέντρο της κατεχόμενης Δυτικής Όχθης. «Κάθε πόλη, κάθε γειτονιά, κάθε κατοικία είναι ένα ακόμη καρφί στο φέρετρο αυτής της επικίνδυνης ιδέας», είπε την Τετάρτη.

Ταυτόχρονα, ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι προχωράει με τα σχέδια για την κατάληψη της πόλης της Γάζας, με στρατεύματα να βρίσκονται ήδη στα περίχωρα της πόλης και σκηνές να μεταφέρονται στο νότιο τμήμα της Γάζας για τους εκτοπισμένους.

Επιπλέον 50.000 εφέδροι θα κληθούν να παρουσιαστούν για υπηρεσία τον Σεπτέμβριο, ενώ οι στρατιωτικές δυνάμεις έχουν ήδη αποκτήσει τον «επιχειρησιακό έλεγχο» του 75% της Λωρίδας της Γάζας, σύμφωνα με δηλώσεις του στρατού. Ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών εκτιμά ότι το ποσοστό αυτό πλησιάζει το 90%.

Ο στρατός «έχει ξεκινήσει την επόμενη φάση του πολέμου», δήλωσε ο ταξίαρχος, Έφι Ντεφρίν, επικεφαλής εκπρόσωπος του ισραηλινού στρατού.

Η επικείμενη επίθεση έχει ως στόχο να αποτρέψει τη Χαμάς – η οποία ηγήθηκε της αιματηρής επίθεσης της 7ης Οκτωβρίου 2023 στο νότιο Ισραήλ που ξεκίνησε τον πόλεμο – από το να ανασυνταχθεί και να σχεδιάσει μελλοντικές επιθέσεις, δήλωσε στους δημοσιογράφους σε συνέντευξη Τύπου την Τετάρτη ένας ισραηλινός στρατιωτικός αξιωματούχος, ο οποίος ζήτησε να διατηρήσει την ανωνυμία του σύμφωνα με το στρατιωτικό πρωτόκολλο.

Περίπου 1.200 άτομα σκοτώθηκαν και περίπου 250 άλλα απήχθησαν κατά τη διάρκεια της επίθεσης του 2023. Μετά από σχεδόν δύο χρόνια αντιποίνων του Ισραήλ εναντίον της Χαμάς, η Λωρίδα της Γάζας έχει σε μεγάλο βαθμό ισοπεδωθεί και τμήματα της έχουν οδηγηθεί στο χείλος της πείνας. Περισσότεροι από 60.000 Παλαιστίνιοι έχουν σκοτωθεί, σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας της Γάζας, το οποίο δεν κάνει διάκριση μεταξύ μαχητών και αμάχων.

Για τον κ. Νετανιάχου, «δεν έχει σημασία αν αυτά τα μέτρα — ο πόλεμος στη Γάζα και η οιονεί προσάρτηση της Δυτικής Όχθης — θα βλάψουν τις σχέσεις του Ισραήλ με τον αραβικό κόσμο», δήλωσε ο Μιχαήλ Μιλστέιν, ισραηλινός αναλυτής και πρώην αξιωματικός της στρατιωτικής αντικατασκοπείας. Είπε ακόμη ότι και οι δύο εξελίξεις έδειξαν επίσης ότι ο Νετανιάχου πιστεύει ότι μπορεί να συνεχίσει να βασίζεται στην αμερικανική υποστήριξη, ακόμη και αν οι αραβικές και ευρωπαϊκές χώρες καταδικάζουν έντονα τις ενέργειες του Ισραήλ.

Διεθνής καταδίκη

Οι ηγέτες του κόσμου καταδίκασαν αμέσως τις ανακοινώσεις για την πόλη της Γάζας.

«Η στρατιωτική επίθεση στη Γάζα που προετοιμάζει το Ισραήλ μπορεί μόνο να οδηγήσει σε καταστροφή και για τους δύο λαούς και κινδυνεύει να βυθίσει ολόκληρη την περιοχή σε έναν κύκλο μόνιμου πολέμου», δήλωσε ο πρόεδρος της Γαλλίας, Εμανουέλ Μακρόν, στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Η Γαλλία συγκαταλέγεται μεταξύ ενός αυξανόμενου αριθμού χωρών που, απογοητευμένες από τον πόλεμο του Ισραήλ στη Γάζα, έχουν δηλώσει τους τελευταίους μήνες ότι θα αναγνωρίσουν ένα παλαιστινιακό κράτος στην ετήσια Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ τον Σεπτέμβριο. Ενώ οι ΗΠΑ υποστηρίζουν εδώ και χρόνια τη λεγόμενη λύση των δύο κρατών, έχουν μπλοκάρει τις πρόσφατες προσπάθειες αναγνώρισης της πλήρους παλαιστινιακής κρατικής υπόστασης υπό τις τρέχουσες συνθήκες.

Οι προοπτικές για ένα λειτουργικό παλαιστινιακό κράτος είναι αβέβαιες εδώ και χρόνια, και τα σύνορά του δεν έχουν ποτέ καθοριστεί με σαφήνεια.

Ο Νετανιάχου δεν έχει δημοσιοποιήσει τη θέση του σχετικά με τη νέα πρόταση κατάπαυσης του πυρός, την οποία η Χαμάς έχει αποδεχτεί και η οποία ανακοινώθηκε αυτή την εβδομάδα από τους μεσολαβητές του Κατάρ και της Αιγύπτου. Ωστόσο, μια δήλωση που εξέδωσε το γραφείο του την Τετάρτη το βράδυ φάνηκε να σηματοδοτεί ότι η στρατιωτική επιχείρηση θα ξεκινήσει σύντομα.

Ο κ. Σμότριτς ηγήθηκε μιας εκστρατείας πίεσης από σκληροπυρηνικούς που απείλησαν να αποχωρήσουν από τον συνασπισμό του Νετανιάχου και ενδεχομένως να ανατρέψουν την κυβέρνησή του, εάν προχωρούσε η προτεινόμενη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός.

Η Ορίτ Στροκ, υπουργός στην κυβέρνηση του Νετανιάχου και μέλος του ακροδεξιού κόμματος Θρησκευτικός Σιωνισμός, προειδοποίησε τον πρωθυπουργό σε ραδιοφωνική συνέντευξη να μην αποδεχτεί μια συμφωνία που δεν νικά τη Χαμάς και θέτει «την αξία της επιστροφής των ομήρων πάνω από το εθνικό συμφέρον». «Αυτό θα οδηγήσει τη χώρα σε μια φρικτή καταστροφή», δήλωσε η Στροκ στο Army Radio. «Είναι λοιπόν πολύ πιθανό να δηλώσουμε ότι δεν είμαστε διατεθειμένοι να βοηθήσουμε την κυβέρνηση».

Η νέα πρόταση έχει περιγραφεί ως «μερική συμφωνία» που δεν θα απελευθερώσει αμέσως όλους τους ομήρους και θα αναβάλει τις συζητήσεις για τον τερματισμό του πολέμου, συμπεριλαμβανομένου του ζητήματος του αφοπλισμού της Χαμάς.

Σύμφωνα με τις ισραηλινές αρχές, πιστεύεται ότι τουλάχιστον 20 όμηροι είναι ακόμα ζωντανοί. Τα πτώματα 30 άλλων, λένε, κρατούνται επίσης στη Γάζα. Πολλοί Ισραηλινοί φοβούνται ότι η Χαμάς θα σκοτώσει τους υπόλοιπους ομήρους αν προχωρήσει η στρατιωτική επιχείρηση.