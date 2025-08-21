Έντονες αντιδράσεις προκάλεσε το σκληρό τάκλιν που έκαναν σεκιουριτάδες σε έναν παιδί που αποφάσισε να «εισβάλει» στο γήπεδο στο οποίο διεξαγόταν ο αγώνας μπέιζμπολ Padres-Giants το βράδυ της Τρίτης στο Σαν Ντιέγκο στις ΗΠΑ.

Στο βίντεο που κατέγραψαν θεατές του αγώνα και δημοσιεύτηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, το αγόρι φαίνεται να έχει μπει στον αγωνιστικό χώρο ενώ τον καταδιώκουν άνδρες της ασφάλειας πριν τελικά πέσουν πάνω του και το ακινητοποιήσουν.

Youngest fan to run on the field in MLB history? pic.twitter.com/TsMxBxk619 — Jomboy Media (@JomboyMedia) August 20, 2025

«Συνήθως, όταν η ασφάλεια ακινητοποιεί κάποιον χούλιγκαν που κάνει τέτοιες γελοιότητες, το πλήθος ζητωκραυγάζει με επιδοκιμασία», γράφει το Sports Illustrated, που στη συνέχεια ωστόσο αναφέρει πως το πράγμα αλλάζει όταν ο «εισβολέας» δεν είναι ενήλικας, με τους οπαδούς των Padres να αποδοκιμάζουν τους άνδρες της ασφάλειας με γιουχαρίσματα και φωνές.

Το σκηνικό προκάλεσε την αντίδραση ακόμα και του αθλητή των Padres, Τζέισον Άνταμ, ο οποίος φαίνεται σε βίντεο να μορφάζει βλέποντας το σκληρό «τάκλιν».