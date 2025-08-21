Με μια καυστική ατάκα επέλεξε να πει την «Καλημέρα» του ο γνωστός σκιτσογράφος Αρκάς, μέσω της καθιερωμένης του ανάρτησης στο Facebook. Με το γνώριμο σαρκαστικό του ύφος, μας βάζει -για άλλη μια φορά- σε σκέψεις:

«Δεν έχει ανέβει το μορφωτικό επίπεδο του πληθυσμού σε σχέση με το παρελθόν. Απλώς σήμερα περισσότεροι αμόρφωτοι έχουν βγάλει πανεπιστήμιο».

Μια φράση που αναδεικνύει ένα φαινόμενο της σύγχρονης εποχής: την αυταπάτη ότι η απόκτηση πανεπιστημιακού τίτλου συνεπάγεται και ουσιαστική μόρφωση.

Ζούμε στην εποχή της μαζικής πρόσβασης στην ανώτατη εκπαίδευση. Περισσότεροι από ποτέ έχουν τη δυνατότητα να σπουδάσουν, να αποκτήσουν πτυχία, μεταπτυχιακά, ακόμα και διδακτορικά. Αυτό είναι, αναμφίβολα, ένα σημαντικό κοινωνικό επίτευγμα.

Όμως, η φράση του Αρκά έρχεται να υπενθυμίσει μια σκληρή αλήθεια: Η παιδεία δεν κρίνεται από τους τίτλους. Η ουσιαστική μόρφωση απαιτεί κριτική σκέψη, καλλιέργεια, σεβασμό στον διάλογο, κοινωνική συνείδηση και κυρίως: διάθεση για συνεχή προσωπική ανάπτυξη.

Τι σημαίνει, τελικά, «μόρφωση»;