Η «διευθύντρια» –συντονίστρια– των 18 αμερικανικών υπηρεσιών πληροφοριών και εθνικής ασφαλείας των ΗΠΑ, η Τάλσι Γκάμπαρντ, ανακοίνωσε την Τετάρτη 20/8 «θεραπεία» σκληρών περικοπών στο ODNI, τον θεσμό του οποίου ηγείται, κάνοντας λόγο περί «κατάχρησης εξουσίας» και πολιτικής εργαλειοποίησής του επί σειρά ετών.

«Τα τελευταία 20 χρόνια, το γραφείο του διευθυντή των εθνικών υπηρεσιών πληροφοριών (Office of the Director of National Intelligence, ODNI) διογκώθηκε σε βαθμό που έγινε αναποτελεσματικό κι μετατράπηκαν σε κανόνα οι καταχρήσεις εξουσίας, οι διαρροές εμπιστευτικών πληροφοριών χωρίς άδεια κι η μετατροπή πληροφοριών σε πολιτικά όπλα», ανέφερε σε ανακοίνωσή της η άλλοτε στρατιωτικός και μετέπειτα βουλεύτρια των Δημοκρατικών, που μεταμορφώθηκε σε οπαδό του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ.

Η κ. Γκάμπαρντ, 43 ετών, που αντίπαλοι και επικριτές της έχουν κατηγορήσει πως πρόσκειται στον πρόεδρο της Ρωσίας Βλαντίμιρ Πούτιν και στον πρώην πρόεδρο της Συρίας Μπασάρ αλ Άσαντ, ανέφερε πως «το ODNI θα συρρικνωθεί κατά 40% και πλέον ως το τέλος του οικονομικού έτους 2025», χωρίς να διευκρινίσει αν προβλέπει μειώσεις προσωπικού, ή προϋπολογισμών, ή και τα δύο.

Πρόσθεσε ότι εννοεί να «εξοικονομηθούν πάνω από 700 εκατομμύρια δολάρια των φορολογουμένων σε ετήσια βάση».

«Το ODNI και η κοινότητα των πληροφοριών πρέπει να κάνουν σοβαρές αλλαγές για να εκπληρώσουν τις υποχρεώσεις τους έναντι των Αμερικανών και του Συντάγματος των ΗΠΑ: να βρίσκουν την αλήθεια και να δίνουν στον πρόεδρο και σε όσους παίρνουν πολιτικές αποφάσεις πληροφορίες αντικειμενικές, αμερόληπτες, έγκαιρες», σύμφωνα με την κ. Γκάμπαρντ.

Κατά τη διάρκεια των ακροάσεων στη Γερουσία για την επιβεβαίωση του διορισμού της, η Τάλσι Γκάμπαρντ δέχθηκε σειρά πιεστικών ερωτήσεων από δημοκρατικούς για θέσεις της που έβρισκαν ευθυγραμμισμένες με αυτές του Κρεμλίνου, ειδικά όσον αφορά τον πόλεμο στην Ουκρανία.

Η πρώην δημοκρατική κατηγόρησε τον Ιούλιο απευθυνόμενη στον Τύπο στον Λευκό Οίκο τον πρώην πρόεδρο Μπαράκ Ομπάμα (2009-2017) για «πραξικόπημα» και «συνωμοσία εναντίον του αμερικανικού λαού» διότι κατ’ αυτήν έδρασε εναντίον του Ντόναλντ Τραμπ μετά την πρώτη νίκη του μεγιστάνα των ακινήτων, στις προεδρικές εκλογές του Νοεμβρίου του 2016.

Η ομοσπονδιακή αστυνομία (FBI) και οι υπηρεσίες πληροφοριών είχαν συμπεράνει την εποχή πως η Ρωσία προσπάθησε να επηρεάσει την προεκλογική εκστρατεία, που κέρδισε ο κ. Τραμπ, επικρατώντας της Χίλαρι Κλίντον. Κάτι που αρνείται πάντα ο ρεπουμπλικάνος δισεκατομμυριούχος, μιλώντας για «απάτη».

Πηγή: ΑΠΕ