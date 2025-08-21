Τα 60 χρόνια του ως αυτόνομης κινεζικής περιφέρειας σηματοδότησε σήμερα το Θιβέτ με τραγούδια, χορούς και μια παρέλαση στην πρωτεύουσά του, τη Λάσα, με χιλιάδες ανθρώπους να επευφημούν κρατώντας μικρές κόκκινες σημαίες ανάμεσα σε πλακάτ που καλούσαν τους πάντες να ακολουθήσουν την ηγεσία του Κομμουνιστικού Κόμματος.

Οι εορταστικές εκδηλώσεις, που πραγματοποιήθηκαν σε μια μεγάλη πλατεία κοντά στο Ανάκτορο Ποτάλα, την πρώην χειμερινή κατοικία του Δαλάι Λάμα, συνέπεσαν με μια σπάνια επίσκεψη του προέδρου της Κίνας, Σι Τζινπίνγκ, και μιας τεράστιας αντιπροσωπείας από το Πεκίνο που περιλάμβανε υψηλόβαθμους αξιωματούχους από το Κόμμα και την κυβέρνηση.

Στην παρέλαση, η οποία μεταδόθηκε από την κινεζική κρατική τηλεόραση, οι συμμετέχοντες κρατούσαν κόκκινα πλακάτ που θύμιζαν σε όλους τι χρειάζεται το Θιβέτ να επιτύχει υπό την ηγεσία του Σι.

«Αταλάντευτη επιδίωξη των τεσσάρων μεγάλων στόχων της εξασφάλισης σταθερότητας, της προώθησης της ανάπτυξης, της προστασίας του οικολογικού περιβάλλοντος και της ενίσχυσης της άμυνας των συνόρων», έγραφε ένα πλακάτ.

«Ακολουθούμε την καθοδήγηση της Σκέψης του Σι Τζινπίνγκ για το Σοσιαλισμό με Κινεζικά Χαρακτηριστικά για μια Νέα Εποχή και εφαρμόζουμε πλήρως τη στρατηγική του Κόμματος για τη διακυβέρνηση του Θιβέτ στη νέα εποχή», έγραφε ένα άλλο.

Το Σεπτέμβριο 1965, έξι χρόνια αφότου ο 14ος Δαλάι Λάμα διέφυγε στην εξορία στην Ινδία έπειτα από μια αποτυχημένη εξέγερση, το Κομμουνιστικό Κόμμα ανακήρυξε την Αυτόνομη Περιφέρεια του Θιβέτ – την πέμπτη και τελευταία αυτόνομη περιφέρεια μετά την Εσωτερική Μογγολία, το Σιντζιάνγκ, το Γκουανσί και το Νινγκσιά.

Ο χαρακτηρισμός μιας περιφέρειας ως «Αυτόνομης» έχει στόχο να δώσει σε μειονοτικές εθνοτικές ομάδες, όπως οι Θιβετανοί, μεγαλύτερο λόγο σε ζητήματα πολιτικής, μεταξύ των οποίων η ελευθερία της θρησκευτικής πίστης. Όμως οργανώσεις ανθρώπινων δικαιωμάτων και εξόριστοι περιγράφουν ως «καταπιεστική» την κινεζική κυριαρχία στο Θιβέτ, μια κατηγορία που το Πεκίνο απορρίπτει.

Αφότου ο Σι τέθηκε επικεφαλής του Κομμουνιστικού Κόμματος στα τέλη του 2012 και στη συνέχεια έγινε πρόεδρος στις αρχές του 2013, η Κίνα ασκεί μεγαλύτερο θεσμικό έλεγχο στο Θιβέτ – από το να απαιτεί να καθοδηγηθεί ο θιβετανικός Βουδισμός από το κινεζικό σοσιαλιστικό σύστημα μέχρι να ζητάει από το λαό του Θιβέτ να «ακολουθήσει το Κόμμα». Ξένοι δημοσιογράφοι και διπλωμάτες εξακολουθούν να χρειάζονται ειδική άδεια για να εισέλθουν στο Θιβέτ.

Ο έλεγχος της Κίνας επί του θιβετανικού Βουδισμού εκτείνεται μέχρι και στον τρόπο με τον οποίο θα επιλεγεί ο επόμενος Δαλάι Λάμα. Καθώς ο σημερινός Δαλάι Λάμα γίνεται φέτος 90 ετών, το Πεκίνο λέει πως, σε περίπτωση θανάτου του, η κινεζική κυβέρνηση θα έχει τον τελευταίο λόγο σχετικά με τον διάδοχό του, απορρίπτοντας τη δήλωση του Δαλάι Λάμα ότι ένας μη κερδοσκοπικός θεσμός, που ιδρύθηκε από τον ίδιο, είναι ο μόνος που έχει την εξουσία να το κάνει.

Η Κίνα αντιτίθεται επίσης σε κάθε επαφή ανάμεσα σε πολιτικούς ηγέτες και τον Δαλάι Λάμα, λέγοντας ότι θα έστελνε λάθος μήνυμα σε «αποσχιστικές» δυνάμεις. Αφού ο Τσέχος πρόεδρος Πετρ Πάβελ συναντήθηκε με τον Δαλάι Λάμα στη διάρκεια ιδιωτικού ταξιδιού του φέτος στην Ινδία, η Κίνα είπε ότι θα «σταματήσει κάθε συνάντηση μαζί του».

Εν μέσω ξένων επικρίσεων για την εξουσία που ασκεί στο Θιβέτ, η Κίνα υποστηρίζει ότι οι ζωές των απλών πολιτών βελτιώθηκαν δραματικά. Από το 2012 ως το 2024, το οδικό δίκτυο του Θιβέτ σχεδόν διπλασιάσθηκε στα 120.000 χιλιόμετρα, συνδέοντας κάθε πόλη και χωριό. Η οικονομία του αυξήθηκε επίσης στα 276,5 δισεκατομμύρια γιουάν (39 δισεκ. δολάρια) το 2024, καταγράφοντας αύξηση κατά 155 φορές από το 1965, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία.

«Ευγνώμονες στον Γενικό Γραμματέα, ευγνώμονες στην Κεντρική Επιτροπή του Κόμματος και ευγνώμονες στο λαό ολόκληρης της χώρας», έγραφε ένα πλακάτ στην παρέλαση.

