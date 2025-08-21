Σοκαριστικές αποκαλύψεις έρχονται στο φως για τον δικαστή Κέβιν Μάλινς, ο οποίος δολοφονήθηκε εν ψυχρώ, πέρυσι, μέσα στο γραφείο του στο αγροτικό Κεντάκι. Ένα από τα φερόμενα θύματα, η Τάγια Άνταμς, υποστηρίζει ότι ο Μάλινς διαχειριζόταν ένα διεστραμμένο «σεξουαλικό κύκλωμα», όπου νεαρές γυναίκες εξαναγκάζονταν σε σεξουαλικές χάρες προκειμένου να αποφύγουν νομικές συνέπειες ή να λάβουν χρήματα.

Η Άνταμς δήλωσε στο NewsNation πως συμμετείχε σε «σεξουαλικά πάρτι», όπου εκείνη και άλλες γυναίκες εξαναγκάζονταν να συνευρίσκονται με τον δικαστή και συνεργούς του. «Ήταν υποτίθεται συναινετικό, αλλά ήμασταν τόσο νέες και το χρησιμοποίησαν εναντίον μας για να καταστρέψουν τις ζωές μας», είπε. Η ίδια τόνισε πως ένιωθε παγιδευμένη, φοβούμενη την εμπλοκή της Υπηρεσίας Προστασίας Ανηλίκων.

«Μας έκαναν να νιώθουμε μικρές, ταπεινωμένες και χωρίς καμία δύναμη», συνέχισε, υποστηρίζοντας ότι όλοι στην πόλη γνώριζαν για το κύκλωμα: «Ήταν απλά κάτι δεδομένο. Ποιος θα μας πίστευε; Όλη η πόλη το έκανε, όλοι ήταν στο κόλπο».

Παράλληλα, η πρώην σωφρονιστική υπάλληλος Σάρα Ντέιβις δήλωσε ότι είχε ακούσει «αρρωστημένες ιστορίες» για τα πάρτι, ενώ της είχε γίνει ακόμη και προσωπική πρόσκληση. «Σχεδόν όλοι στην κομητεία γνωρίζουν», είπε.

Kentucky judge gunned down by sheriff allegedly ran sex ring in his chambers: report https://t.co/r2M1473jiG pic.twitter.com/yks9aLumih — New York Post (@nypost) August 20, 2025

Δεν έχουν τέλος οι καταγγελίες

Οι καταγγελίες αυτές έρχονται να προστεθούν στις ήδη ανατριχιαστικές αποκαλύψεις μετά τη δολοφονία του Μάλινς, ο οποίος φέρεται να μετέτρεπε το ίδιο το δικαστήριο σε «οίκο ανοχής». Το όνομά του είχε εμπλακεί και σε προηγούμενη έρευνα το 2022, όταν η Σαμπρίνα Άντκινς κατήγγειλε ότι τον είδε να έχει σεξουαλικές επαφές με γυναίκα στο γραφείο του. Τότε, ο αναπληρωτής σερίφης Μπεν Φιλντς, που κατηγορήθηκε για βιασμό και καταδικάστηκε, φέρεται να είχε στην κατοχή του βίντεο από τις συνευρέσεις αυτές.

Δεν έχει διευκρινιστεί αν το φερόμενο κύκλωμα σχετίζεται με τη δολοφονία του δικαστή. Ο Μάλινς δολοφονήθηκε στις 18 Σεπτεμβρίου μέσα στο γραφείο του, με πυροβολισμό εξ επαφής. Κατηγορούμενος είναι ο στενός του φίλος και σερίφης Σον Στάινς, με τον οποίο μάλιστα γευμάτιζε λίγες ώρες πριν.

Σύμφωνα με το υλικό από κάμερες ασφαλείας, ο Στάινς μπήκε στο γραφείο του δικαστή, έκανε αρκετές τηλεφωνικές κλήσεις στην κόρη του και στη συνέχεια τον εκτέλεσε. Αμέσως παραδόθηκε, λέγοντας στους αστυνομικούς: «Προσπαθούν να απαγάγουν τη γυναίκα και το παιδί μου». Ο δικηγόρος του υποστήριξε ότι πρόκειται για «έγκλημα πάθους» λόγω «έντονης συναισθηματικής αναταραχής».

Ο Στάινς, που παραιτήθηκε λίγες μέρες μετά τη δολοφονία, κρατείται χωρίς εγγύηση και έχει δηλώσει αθώος στην κατηγορία της δολοφονίας δημόσιου λειτουργού.