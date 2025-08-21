Ένας ποδοσφαιρικός αγώνας κοντά στην πρωτεύουσα της Αργεντινής, το Μπουένος Άιρες, ακυρώθηκε απροσδόκητα την Τετάρτη το βράδυ, μετά από βίαια επεισόδια στις κερκίδες που είχαν ως αποτέλεσμα οπαδοί να νοσηλευτούν ή να συλληφθούν από τις τοπικές αρχές.

Οι πληροφορίες κάνουν λόγο για τρεις νεκρούς, έναν σε σοβαρή κατάσταση και δεκάδες τραυματίες. Σύμφωνα με την αστυνομία, έχουν γίνει πάνω από 300 συλλήψεις.

Ο αγώνας στην πόλη Αβεγιανέδα μεταξύ ενός αργεντίνικου συλλόγου, του Ιντεπεντιέντε, και ενός χιλιανού, της Ουνιβερσιτάδ, ακυρώθηκε λόγω «έλλειψης εγγυήσεων ασφάλειας», όπως ανέφερε σε δήλωσή της η Conmebol, ο οργανισμός που ρυθμίζει το ποδόσφαιρο στη Νότια Αμερική.

Δεν είναι σαφές τι ακριβώς προκάλεσε τη βία στο γήπεδο Estadio Libertadores de América, σημειώνουν οι New York Times. Ορισμένες πληροφορίες αναφέρουν πως όλα ξεκίνησαν όταν οπαδοί της Ουνιβερσιτάδ πήραν ένα πανό των Αργεντίνων και άρχισαν να πετούν αντικείμενα με την κατάσταση να ξεφεύγει άμεσα. Οι εικόνες που μεταδίδονται στο διαδίκτυο προκαλούν σοκ και μάλιστα ένας άνθρωπος έπεσε από το δεύτερο διάζωμα.

Si no murió nadie hoy es un milagro.

MASACRE en Avellaneda. Incluso un hincha se tiró al vacío desde la tribuna (unos 4 pisos). Otros quedaron tirados ahí. La peor organización de un partido que vi en mi vida en el partido de Independiente vs U de Chile pic.twitter.com/j1oz4Tk3L3 — Alerta 🚨 (@DeadAlerta) August 21, 2025

Η αστυνομία διέταξε την εκκένωση της εξέδρας των φιλοξενούμενων, αλλά οι Αργεντίνοι επιτέθηκαν στον περιβάλλοντα χώρο, με αποτέλεσμα να συνεχίζονται επί ώρα τα επεισόδια.

🚨DENIGRANTE‼️ “Pedí perdón”:

Barras de #Independiente le abrieron la cabeza a dos hinchas chilenos y los obligaban a pedir perdón. #Sudamericana #UdeChile



https://t.co/CSvjMJUJX7 — XAlertNow (@xalertnow) August 21, 2025

Η Ιντεπεντιέντε ανέφερε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι οι ομάδες είχαν μετακινηθεί στα αποδυτήρια μετά από «ταραχές» στις κερκίδες της φιλοξενούμενης ομάδας. Η Ουνιβερσιτάδ ανέφερε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι οπαδοί είχαν «υποστεί βίαιη επίθεση» στο γήπεδο.

Un solo hincha de la U de Chile fue acorralado y atacado por una multitud de Independiente. La policía solo miraba.



😡 Esto no es fútbol, es violencia. #UdeChile #Independiente #CopaSudamericana #argentina #conmebol pic.twitter.com/LdDWzhF9dd — mundoxretro (@mundoxretro1) August 21, 2025

Ο πρόεδρος της Χιλής δήλωσε ότι Χιλιανοί πολίτες — δεν ανέφερε τον ακριβή αριθμό — νοσηλεύτηκαν μετά από επίθεση και ότι ορισμένοι συνελήφθησαν από τις αρχές της Αργεντινής. Έδωσε εντολή στον πρέσβη της Χιλής στην Αργεντινή να επισκεφθεί τους Χιλιανούς πολίτες στο αστυνομικό τμήμα και στο νοσοκομείο.

🇦🇷🇨🇱 Los de Independiente exhiben la ropa robada a los de Universidad De Chile en la tribuna pic.twitter.com/6oKtJdIwK5 — 🥊𝕳 BARRAS DEL MUNDO ⚽🍺 (@Barras_LATAM) August 21, 2025

«Αυτό που συνέβη στην Αβεγιανέδα μεταξύ των οπαδών της Ιντεπεντιέντε και της Ουνιβερσιτάδ είναι λάθος από πολλές απόψεις, από τη βία στις κερκίδες μέχρι την προφανή ανευθυνότητα στην οργάνωση», έγραψε ο κ. Μπόρικ στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. «Το δικαστικό σύστημα πρέπει να καθορίσει ποιος είναι υπεύθυνος».

Un solo hincha de la U de Chile fue acorralado y atacado por una multitud de Independiente. La policía solo miraba.



😡 Esto no es fútbol, es violencia. #UdeChile #Independiente #CopaSudamericana #argentina #conmebol pic.twitter.com/LdDWzhF9dd — mundoxretro (@mundoxretro1) August 21, 2025

Ο αγώνας, που ήταν μέρος των προημιτελικών του τουρνουά Copa Sudamericana, ήταν στο 1-1 όταν διακόπηκε ξαφνικά.

Este video es TERRIBLE https://t.co/27LLbCtUVg — bokita edits 🔪🐔 (@cabjedits) August 21, 2025

Το Copa Sudamericana είναι το δεύτερο πιο σημαντικό τουρνουά στη Νότια Αμερική για τις ομάδες της περιοχής. Ο νικητής προκρίνεται στο κορυφαίο Copa Libertadores και κερδίζει το δικαίωμα να ονομαστεί η καλύτερη ομάδα της Νότιας Αμερικής.

Η Αργεντινή έχει περιορίσει την πρόσβαση στα γήπεδα ποδοσφαίρου τις τελευταίες δύο δεκαετίες, προκειμένου να περιορίσει τη βία μεταξύ των αντίπαλων οπαδών στους αγώνες του εγχώριου πρωταθλήματος. Σε ορισμένες περιπτώσεις, οι οπαδοί των φιλοξενούμενων ομάδων είχαν περιορισμένη πρόσβαση στα γήπεδα, μειώνοντας έτσι τις πιθανότητες αντιπαραθέσεων. Ωστόσο, ο αγώνας της Τετάρτης δεν υπόκειτο στους ίδιους κανόνες.

Τον Μάιο, η κυβέρνηση της Αργεντινής κοινοποίησε στους αξιωματούχους των ΗΠΑ μια λίστα με 15.000 άτομα που είχε απαγορεύσει να παρακολουθήσουν αγώνες, ενόψει ενός μεγάλου ποδοσφαιρικού τουρνουά. Πιθανότατα θα κάνει το ίδιο ενόψει του Παγκοσμίου Κυπέλλου, που θα διεξαχθεί στις ΗΠΑ, το Μεξικό και τον Καναδά το επόμενο έτος, σημειώνουν οι New York Times.