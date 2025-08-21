Καταληκτική ημερομηνία για τις αιτήσεις αποζημίωσης των πυρόπληκτων για οικοσκευή και επίδομα πρώτων αναγκών είναι η 1η Σεπτεμβρίου όπως υπενθύμισε το πρωί της Πέμπτης 21/8 Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάδος.

Κατά τη διάρκεια συνέντευξής του στην εκπομπή «Συνδέσεις» του ΕΡΤΝews υπογράμμισε πως η κρατική επιδότηση για επισκευή ή ανακατασκευή κατοικίας ανέρχεται στο 80% και, όπως είπε τέλος Σεπτέμβρη θα έχει υπογραφεί η ΚΥΑ, βάσει της οποίας οι επιχειρήσεις αποζημιώνοται ως 70% από το κράτος για τις απώλειες στα πάγια.

«Tηρείται το σφιχτό χρονοδιάγραμμα με εντολή του Πρωθυπουργού για τις αποζημιώσεις» τόνισε, ο κ. Κατσαφάδος.

«Από τον Οκτώβρη θα ξεκινήσουν οι αποζημιώσεις για τα ενοίκια, για όσους έχουν σπίτι χαρακτηρισμένο λόγω ζημιών κίτρινο ή κόκκινο. Το μέτρο για την ενοικίαση ισχύει για δύο χρόνια» συμπλήρωσε.

«Είναι άσκοπο και αδόκιμο να ασκείται τέτοια κριτική για το 112» δήλωσε κλείνοντας ο Κώστας Κατσαφάδος.