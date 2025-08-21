Πέρυσι είχα κάνει μια μικρή πονηριά που με είχε γλιτώσει από αρκετή ταλαιπωρία και την ίδια ακριβώς θα κάνω και φέτος, οπότε την προτείνω και σε σένα: μην τα αφήσεις όλα για τελευταία στιγμή και στέκεσαι σε ατελείωτες ουρές σε ταμεία καταστημάτων. Μπες στο Spitishop.gr και διάλεξε με την ησυχία σου ό,τι χρειάζονται τα παιδιά για τη νέα σχολική χρονιά. Φέτος που έχω βαφτιστηράκι στο νηπιαγωγείο και παιδάκι στην Α΄ Δημοτικού, ήμουν αποφασισμένη να τους φτιάξω τα πιο ωραία σετ και τα βρήκα όλα ακριβώς όπως τα ήθελα!! Το Spitishop έχει και φέτος φτιάξει μια ολοκληρωμένη συλλογή με όλα τα απαραίτητα σχολικά είδη ! Και το ακόμα καλύτερο; σε φανταστικές τιμές!

Σου ξεχωρίζω τα πιο αγαπημένα μου:

Σχολικές Τσάντες: Το απόλυτο must για μια δυναμική αρχή

Αν υπάρχει ένα πράγμα που πραγματικά ενθουσιάζει τα παιδιά πριν την έναρξη της χρονιάς, αυτό είναι φυσικά μια ολοκαίνουργια σχολική τσάντα!

Στο Spitishop, βρήκα τεράστια ποικιλία από σχολικές τσάντες σε απίθανα σχέδια, χρώματα και παιδικούς ήρωες που λατρεύουν τα παιδιά. Από την Πέππα το Γουρουνάκι και την Barbie μέχρι Minecraft, Paw Patrol και τον Spiderman. Για το δικό μου το παιδάκι που φέτος θα πάει πρώτη δημοτικού του βρήκα μια απίθανη σχολική τσάντα δημοτικού με ροδάκια με τους Avengers για τους οποίους έχει τρέλα! Και για τη μικρή μου βαφτιστήρα που φέτος ξεκινάει το νηπιαγωγείο πήρα για δώρο μια τσαντούλα με τους ήρωες από την ταινία Frozen. Φυσικά εκτός από σχολικές τσάντες δημοτικού και νηπιαγωγείου θα βρεις και σχολικές τσάντες γυμνασίου και λυκείου σε πιο απλά σχέδια και χρώματα που προτιμούν τα μεγαλύτερα παιδιά.

Tip: Επίλεξε μια σχολική τσάντα με ροδάκια για τα μικρότερα παιδιά αλλά και για παιδιά που πάνε σε τάξη με πολλά ή βαριά βιβλία.



Παγούρια: Το απαραίτητο αξεσουάρ για κάθε μέρα στο σχολείο!

Ανακάλυψα super χαριτωμένα παγούρια παιδικά που κλείνουν καλά και σφιχτά! Και το πιο σημαντικό; Είναι φτιαγμένα χωρίς BPA, φθαλικά άλατα, μόλυβδο ή άλλες επιβλαβείς ουσίες. Θα βρεις άπειρα παιδικά παγούρια με αστεράκια, αυτοκινητάκια, ζωάκια, δεινόσαυρους, και πολλά ακόμη. Και τι να πρωτοπώ και για τα παγούρια με παιδικούς ήρωες και αγαπημένους χαρακτήρες.. απλά πανέμορφα!

Ο δικός μου δεν μπορούσε με τίποτα να διαλέξει και έτσι καταλήξαμε να πάρει δύο παγούρια, ένα με τον Spiderman και ένα με τον Μακουίν! Τι να τον κάνω; Δεν γινόταν να του χαλάσω χατίρι! Και εδώ που τα λέμε, ένα παραπάνω παγούρι δεν θα πάει χαμένο. Για τη βαφτιστήρα μη με ρωτήσεις.. Εννοείται ότι της πήρα ένα παγούρι με την frozen για να έχει ένα ολοκληρωμένο σετάκι μιας και είναι και μια μικρή κοκέτα!



Τσάντες Φαγητού: Για τα πιο οργανωμένα lunch breaks

Και μιας και μιλάμε για φαγητό, θα χρειαστείς σίγουρα και μια τσάντα φαγητού αν το παιδί σου τρώει στο σχολείο.

Εννοείται ότι στο Spitishop θα βρεις και παιδικές τσάντες φαγητού σε σετ με τις σχολική τσάντα και φυσικά σε πολλά διαφορετικά μεγέθη και σχέδια. Είτε μονόχρωμες, είτε πολύχρωμες, είτε με ήρωες, ζωάκια ή άλλα funky patterns, σίγουρα θα βρεις στη συλλογή τους την κατάλληλη για το παιδάκι σου.

Tip: Είναι τόσο πρακτικές που μπορείς να τις χρησιμοποιείς και στις καθημερινές δραστηριότητες του παιδιού, στη βόλτα ή σε κάποια εκδρομή που θα πάτε οικογενειακώς!

Φαγητοδοχεία: Για σνακ και φαγητό στο διάλειμμα

Το κολατσιό στο σχολείο αν συνοδεύεται και με ένα όμορφο και μοντέρνο φαγητοδοχείο ταιριαστό με τη σχολική τσάντα, όπως και να το κάνουμε θα δώσει και ένα τσακ παραπάνω ενδιαφέρον!

Στο Spitishop βρήκα φαγητοδοχεία παιδικά σε πολλά μεγέθη και σχήματα, με χωρίσματα ή χωρίς, σε σετ με κουτάλι και πιρούνι ή σετ με 2, 3 ή 4 φαγητοδοχεία μαζί ή ακόμα και σε σετ με παγούρι παιδικό! Είναι ιδανικά για σνακς, σάντουιτς, φρούτα, ακόμα και για μικρά γεύματα!



Tip: Πόνταρε σε ένα σετ φαγητοδοχείο με παγούρι και σίγουρα το μικρό σου μαθητριάκι θα ενθουσιαστεί!

Τελευταίο αλλά πολύ σημαντικό…

Να μιλήσουμε και για το παιδικό δωμάτιο και τα παιδικά έπιπλα;

Μπορεί η επιστροφή στο σχολείο να σημαίνει πρωινά ξυπνήματα, αλλά αυτόματα αυτό σημαίνει και απογεύματα με διάβασμα. Δημιούργησε έναν φιλικό και cosy χώρο με ένα όμορφο γραφειάκι και μια άνετη καρέκλα που θα κάνει το καθημερινό διάβασμα πιο ευχάριστο από ποτέ! Πρόσθεσε και μια βιβλιοθήκη ή κάποια ράφια για τα βιβλία του παιδιού και αυτό ήταν! Ready, Set, School!

Είμαι σίγουρη πως το Spitishop θα σε βάλει σε ένα τέλειο back to school φθινοπωρινό mood, και θα σου κάνει την προετοιμασία για το σχολείο εύκολη, γρήγορη και διασκεδαστική!

Σου εύχομαι μια δημιουργική και χαρούμενη σχολική χρονιά γεμάτη χαμόγελα και όμορφες αναμνήσεις!



