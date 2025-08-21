Ο δημοφιλής Αμερικανός δικαστής και τηλεοπτική προσωπικότητα Frank Caprio πέθανε σε ηλικία 88 ετών, όπως ανακοίνωσε η οικογένειά του.

Ο θάνατός του, έπειτα από μάχη με τον καρκίνο του παγκρέατος, γνωστοποιήθηκε μέσα από τον επίσημο λογαριασμό του στο Instagram, όπου έγινε αναφορά στη «ζεστασιά» του και στην «ακλόνητη πίστη του στην καλοσύνη των ανθρώπων».

Ο γιος του, Ντέιβιντ, ευχαρίστησε το κοινό για την αγάπη και τη στήριξη, καλώντας τον κόσμο να «σκορπίσει λίγη καλοσύνη» στη μνήμη του πατέρα του.

Όπως αναφέρει το BBC, o Frank Caprio αγαπήθηκε παγκοσμίως για την καλοσύνη και το χιούμορ του στην αίθουσα του δικαστηρίου. Τα βίντεο από τις συνεδριάσεις του στην εκπομπή «Caught in Providence» έγιναν viral με δισεκατομμύρια προβολές στα social media, χαρίζοντάς του τον τίτλο «ο πιο καλός δικαστής στον κόσμο».

Στην ανακοίνωση στο Instagram προς τους 3,4 εκατομμύρια ακολούθους του, τονίστηκε ότι «ενέπνευσε αμέτρητες πράξεις καλοσύνης».

Ο Frank Caprio εκδίκασε χιλιάδες υποθέσεις στην ιδιαίτερη πατρίδα του, το Providence του Ρόουντ Άιλαντ, πριν ξεκινήσει την τηλεοπτική του καριέρα. Η εταιρεία παραγωγής της εκπομπής, Debmar-Mercury, τον αποχαιρέτησε μιλώντας για τη «μοναδική του προσέγγιση με συμπόνια και κοινή λογική».

Κατά τη διάρκεια της πορείας της, η εκπομπή «Caught in Providence» ήταν υποψήφια για τρία Daytime Emmys, με τον ίδιο να λαμβάνει δύο προσωπικές υποψηφιότητες πέρυσι. Η ξεχωριστή παρουσία του στο δικαστήριο χάρισε στιγμές που έγιναν viral, όπως όταν καλούσε παιδιά να κάτσουν μαζί του στην έδρα ή όταν παρουσίασε μια κούκλα «mini-judge» με τη μορφή του. Ένα βίντεο στο TikTok που έδειχνε τη ρουτίνα του το πρωί, να βουρτσίζει τα δόντια του, να υπογράφει το βιβλίο του και να βλέπει αποσπάσματα της εκπομπής του, ξεπέρασε τα 5 εκατομμύρια προβολές.

Σε συνέντευξή του το 2019, είχε δηλώσει ότι οι συνεδριάσεις του «δείχνουν μια φέτα ζωής του Ρόουντ Άιλαντ που είναι πολύ ενδιαφέρουσα και αντανακλά τα ίδια ζητήματα που βιώνουν οι άνθρωποι σε όλη τη χώρα».

Μετά τη διάγνωσή του με καρκίνο το 2023, είχε δηλώσει αποφασισμένος «να παλέψει όσο πιο σκληρά μπορεί», ευχαριστώντας τους ακολούθους του για τη στήριξη. Σε μία από τις τελευταίες αναρτήσεις του, είχε αποκαλύψει ότι βρισκόταν ξανά στο νοσοκομείο ύστερα από επιδείνωση της κατάστασής του, ζητώντας προσευχές.

Ο Frank Caprio αφήνει πίσω τη σύζυγό του, Τζόις, με την οποία ήταν μαζί σχεδόν 60 χρόνια, τα πέντε τους παιδιά, επτά εγγόνια και δύο δισέγγονα.