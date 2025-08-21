Με πέτρες επιτέθηκαν, σε τουριστικό λεωφορείο που επέβαιναν Σέρβοι υπήκοοι, τέσσερις νεαροί οι οποίοι πιθανολογείται σύμφωνα με την αστυνομία ότι ήταν ανήλικοι.

Το περιστατικό σημειώθηκε στην παλαιά έξοδο της Εθνικής οδού Θεσσαλονίκης Βέροιας στις 21:30 χτες, Τετάρτη 20/8.

Από την επίθεση έσπασαν τζάμια με αποτέλεσμα να τραυματιστεί σπό τα γυαλιά ελαφρώς στα χείλη ο δεύτερος Σέρβος οδηγός του λεωφορείου, ενώ άλλοι δύο επιβαίνοντες δήλωσαν τον ελαφρύ τραυματισμό τους χωρίς όμως να επιθυμούν να μεταφερθούν σε νοσοκομείο.

Για το περιστατικό προσήχθησαν στην ΕΛ.ΑΣ. δύο νεαροί αλλά αφέθηκαν ελεύθεροι, καθώς δεν προέκυψαν στοιχεία εναντίον τους.

Το τουριστικό λεωφορείο συνέχισε τον προορισμό του, ενώ συνεχίζονται οι έρευνες της αστυνομίας για τον εντοπισμό των δραστών.

