Επίθεση από τέσσερις ανήλικους δέχτηκε τουριστικό λεωφορείο από τη Σερβία κοντά στα διόδια του Ωραιοκάστρου στη Θεσσαλονίκη.

Σύμφωνα με όσα μετέδωσε το πρωί της Πέμπτης 21/8 η εκπομπή του Mega «Κοινωνία Ώρα MEGA» το τουριστικό λεωφορείο γυρνούσε χθες (20/08) από την Χαλκιδική στη Σερβία και κοντά στα διόδια του Ωραιοκάστρου δέχτηκε επίθεση με πέτρες από τέσσερις ανήλικους.

Οι πέτρες έσπαζαν τζάμια και το παρμπρίζ του λεωφορείου, τραυματίζοντας τρία άτομα.

Ο ένας εκ των τραυματιών, είναι ο δεύτερος οδηγός του λεωφορείου και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ. Επίσης τραυματίστηκαν άλλοι δύο επιβάτες οι οποίοι δεν θέλησαν να μεταφερθούν στο νοσοκομείο.

Οι επιβάτες του λεωφορείου σοκαρίστηκαν από την επίθεση και στη συνέχεια ήρθε δεύτερο λεωφορείο προκειμένου να τους παραλάβει.

Μέχρι στιγμής έχει γίνει μία προσαγωγή για την επίθεση.