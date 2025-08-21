Τραγικό τέλος είχε το απόγευμα της Τετάρτης ένας 56χρονος άνδρας στην περιοχή Κάτω Ραπτόπουλο της Ευρυτανίας, κατά τη διάρκεια εργασιών σε ποτάμι, προκειμένου να ποτίσει χωράφια.

Σύμφωνα με την τοπική ιστοσελίδα evrytanika.gr, ο άτυχος άνδρας επιχειρούσε να μετακινήσει σωλήνες νερού για το πότισμα, όταν φαίνεται πως γλίστρησε πάνω σε βρεγμένες πέτρες. Η πτώση του είχε ως αποτέλεσμα να χτυπήσει σοβαρά στη δεξιά πλευρά του κεφαλιού του, με συνέπεια τον ακαριαίο θάνατό του.

Η οικογένειά του άρχισε να ανησυχεί όταν δεν επέστρεψε στο σπίτι και λίγη ώρα αργότερα η αδελφή του τον εντόπισε πεσμένο στο ποτάμι.

Ο 56χρονος καταγόταν από πολυμελή οικογένεια με οκτώ αδέλφια και είχε επιστρέψει στο χωριό για να πραγματοποιήσει εργασίες συντήρησης στο αρδευτικό δίκτυο της περιοχής.

Το περιστατικό έχει βυθίσει στο πένθος την τοπική κοινωνία.