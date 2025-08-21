Σοκ έχει προκαλέσει στο πανελλήνιο η άγρια δολοφονία της 47χρονης μέρα μεσημέρι στη μέση του δρόμου στο Χαλάνδρι. Ο δράστης που ομολόγησε την πράξη του την κατακρεούργησε με 15 μαχαιριές ενώ υποστηρίζει πως θόλωσε και δεν ήξερε τι έκανε.

Ο 28χρονος είναι αντιμέτωπος με ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία εκ προθέσεως σε ήρεμη ψυχική κατάσταση και παράνομη οπλοφορία και οπλοχρησία και πρόκειται να απολογηθεί αύριο, Παρασκευή 22/8 με τον δικηγόρο του να κάνει λόγο για μανία καταδίωξης.

«Εάν μιλάμε λοιπόν για σύνδρομο καταδίωξης, που αυτό συνήθως συνοδεύεται από ένα σωρό συμπτωμάτων μέσα στα οποία το βασικό είναι η διαταραγμένη αντίληψη της πραγματικότητας και μια εσωτερική ορμή για να διαπραχθεί κάτι προκειμένου να προστατευτεί το άτομο από κάτι που θεωρεί απειλητικό, τότε μιλάμε για ψυχοπαθολογία.

Υπάρχουν όμως και εκείνες οι περιπτώσεις που υπάρχει απόλυτη αντίληψη της αντικειμενικής πραγματικότητας, δηλαδή ότι αν εγώ πάω να δολοφονήσω κάποιον, δεν είμαι δικαιολογημένος γιατί πάω να σωθώ από κάτι, αλλά ουσιαστικά νιώθω ότι πρέπει να το κάνω γιατί έχω θιχτεί», σχολίασε μιλώντας στο Mega και την εκπομπή «Κοινωνία Ώρα MEGA» η ψυχολόγος Βέρα Αθανασίου.

Στον εισαγγελέα ο 28χρονος κατηγορούμενος για τον θάνατο της 47χρονης

Το χρονικό της δολοφονίας της 47χρονης

Η δολοφονία σημειώθηκε στην είσοδο της πολυκατοικίας στην οδό Ρουμπέση.

Το ρολόι έδειχνε λίγο μετά τις 11:00 όταν οι φωνές της 47χρονης ξεσήκωσαν τη γειτονιά, με μία ένοικο της πολυκατοικίας να βλέπει το περιστατικό και να καλεί την Αστυνομία, λέγοντας πως ο 28χρονος άνδρας κυνηγούσε την 47χρονη με μαχαίρι.

Δράστης και θύμα είχαν γνωριστεί τον περασμένο Ιανουάριο σε κοινωνικές δομές και συγκεκριμένα σε ένα συσσίτιο που πήγαιναν και οι δύο.

Ο 28χρονος φέρεται να ανέφερε στους αστυνομικούς ότι η γυναίκα τον προσέβαλε συστηματικά. «Με κακολογούσε παντού» και «δεν μου μίλαγε κανείς εξαιτίας της», φέρεται να είπε στην κατάθεσή του.

Η 47 ετών γυναίκα που δολοφονήθηκε, τον περασμένο Μάρτιο, είχε πάει στην Αστυνομία καταγγέλλοντας ότι ο 28χρονος την παρακολουθούσε. Σύμφωνα με την Αστυνομία, έγινε σύσταση στον 28χρονο χωρίς να γίνει κάποια άλλη ενέργεια από τότε.