Με υπερασπιστική γραμμή που θα βασίζεται στην ιδιάζουσα ψυχοπαθολογία του αναμένεται να εμφανιστεί την προσεχή Παρασκευή -μετά την προθεσμία που έλαβε σήμερα- στον ανακριτή ο 28χρονος που συνελήφθη για την άγρια δολοφονία στο Χαλάνδρι.

Ο δικηγόρος του, Αριστομένης Μπαλάσκας, σκιαγράφησε το προφίλ ενός ανθρώπου με επιβαρυμένη ψυχική υγεία, ο οποίος φέρεται να λειτουργούσε υπό το καθεστώς «μανίας καταδίωξης», πιστεύοντας ότι το θύμα τον δυσφημούσε και τον είχε απομονώσει κοινωνικά.

«Από όσα έχω δει στη δικογραφία, αλλά και από όσα έχω συζητήσει μαζί του, η πράξη αυτή είναι σίγουρα αποτέλεσμα μιας ψυχοπαθολογικής ανισορροπίας και οπωσδήποτε ενός συνδρόμου μανίας καταδίωξης που είχε ο φερόμενος ως δράστης από το ατυχές θύμα. Είχε αρκετά προβλήματα και στο παρελθόν, τα οποία θα προσκομίσουμε για να βοηθήσουμε το έργο της ανάκρισης, και είμαι σίγουρος ότι έτσι θα μπορέσουν να φωτιστούν αρκετές πτυχές αυτής της υπόθεσης» δήλωσε αρχικά ο κ. Μπαλάσκας.

Ερωτηθείς αν έχει μετανιώσει ο 28χρονος για την πράξη του, σημείωσε ότι «στον βαθμό που μπορεί να έχει ακριβή συνείδηση των πραττομένων του και των αποτελεσμάτων της ειδεχθούς ενέργειας στην οποία προέβη, οπωσδήποτε ως ανθρώπινο ον, είναι ένα νέο παιδί που δεν είχε ποτέ καμία εμπλοκή με την ποινική δικαιοσύνη, έχει λευκό ποινικό μητρώο και μεγάλωσε με αρχές που δεν προμήνυαν αυτή την τραγική κατάληξη. […] Έχει μετανιώσει, σιγά σιγά αρχίζει να αντιλαμβάνεται πού τον οδήγησε αυτή η μανία καταδίωξης και αυτές οι έμμονες και θολές σκέψεις που τον οδήγησαν σε αυτή την ειδεχθή πράξη».

Ο νεαρός δράστης, κατά τον δικηγόρο του, «πίστευε ότι το θύμα τον καταδίωκε, τον δυσφημούσε και του είχε στερήσει την κοινωνικότητά του και τις παρέες του. Άλλωστε, ήταν ένας νέος που βρισκόταν σε δυσχερή θέση, καθώς σιτιζόταν από τα συσσίτια της εκκλησίας. Φυσικά, η κατάσταση είναι δύσκολη και σε καμία περίπτωση η υπεράσπιση δεν στοχεύει να μειώσει την ηθική απαξία και το αποτέλεσμα της πράξης. Ωστόσο, και αυτός ως κατηγορούμενος, όπως κάθε κατηγορούμενος, έχει το δικαίωμα να φωτιστεί πλήρως η υπόθεσή του και τα κίνητρα πίσω από αυτήν».

«Υπάρχουν πτυχές στη σχέση τους που πρέπει να φωτιστούν»

Κλείνοντας ο κ. Μπαλάσκας είπε ότι «μας χορηγήθηκε προθεσμία για να απολογηθεί την Παρασκευή ενώπιον του κυρίου Ανακριτή, κατόπιν συμφώνου γνώμης και της κυρίας Εισαγγελέως. Εκεί θα εκθέσει γραπτώς και προφορικώς όλους τους ισχυρισμούς του. Υπάρχουν πτυχές της υπόθεσης οι οποίες πρέπει να φωτιστούν. Αναφέρομαι στις σχέσεις μεταξύ τους, τις οποίες θέλω να διερευνήσω και εγώ περαιτέρω, ώστε να μπορέσει και η κοινή γνώμη να είναι ενημερωμένη όπως πρέπει. Περιμένω να επισκοπήσω το σύνολο της δικογραφίας».