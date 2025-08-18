Το πρωί της Τρίτης αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον του εισαγγελέα, προκειμένου να του απαγγελθούν βαρύτατες κατηγορίες, ο 28χρονος που λίγο μετά τις 11 το πρωί της Δευτέρας δολοφόνησε τη 47χρονη γυναίκα έξω από την πολυκατοικία που διέμενε στην οδό Στρατηγού Ρουμπέση στο Χαλάνδρι.

Την προανάκριση για την άγρια δολοφονία έχει αναλάβει η Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Βορειοανατολικής Αττικής, με τον 28χρονο να εμφανίζεται αμετανόητος για την πράξη του. Με φράσεις όπως «με είχε διαβάλει παντού» και «δεν μου μίλαγε κανείς εξαιτίας της», ο 28χρονος προσπάθησε να δείξει στους αστυνομικούς της Ασφάλειας που τον εξέτασαν ότι η 47χρονη ήταν η… αιτία για ό,τι έγινε. Αν και στο αρχικό στάδιο της προανάκρισης, ο 28χρονος φέρεται να είπε ότι για ένα μικρό χρονικό διάστημα είχαν περιστασιακή ερωτική σχέση, κάτι τέτοιο δεν φαίνεται να επιβεβαιώνεται.

Οι δύο τους γνωρίστηκαν στο συσσίτιο της ενορίας, όπου πήγαιναν άτομα με οικονομικά προβλήματα, με τον 28χρονο να δίνει στους αστυνομικούς την εικόνα ότι ίσως και να αντιμετωπίζει κάποιο ψυχολογικό πρόβλημα. Σε κάθε περίπτωση, πάντως, έχει αποδεχθεί την πράξη του την οποία αποδίδει στην απομόνωση του από άτομα που θεωρούσε φίλους του, μετά τις κατηγορίες που – σύμφωνα με τον ίδιο – διέσπειρε γι’ αυτόν η 47χρονη. «Δεν μπορούσα να κοιμηθώ τα βράδια. Γι’ αυτό και τη σκότωσα», φέρεται να είπε κάποια στιγμή στους αστυνομικούς.

Τέλος, να αναφέρουμε ότι η άγρια δολοφονία έγινε σχεδόν μπροστά στα μάτια μίας γειτόνισσας της 47χρονης, η οποία βγαίνοντας από την πολυκατοικία είδε το θύμα να της ζητά βοήθεια, αυτή κάλεσε το «100» αλλά όταν έφτασαν στο σημείο οι αστυνομικοί ήταν πλέον πολύ αργά, καθώς ο 28χρονος είχε σφάξει την άτυχη γυναίκα.