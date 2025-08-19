Αντιμέτωπος με την κατηγορία της ανθρωποκτονίας εκ προθέσεως σε ήρεμη ψυχική κατάσταση, καθώς και για οπλοφορία και οπλοχρησία, είναι ο 28χρονος δράστης της άγριας δολοφονίας με θύμα 47χρονη γυναίκα στο Χαλάνδρι.

Ο συλληφθείς, που φέρεται να αποδίδει τη θανατηφόρα επίθεση με μαχαίρι σε βάρος της γυναίκας σε αρνητικά σχόλια που έκανε το θύμα για τον ίδιο, οδηγήθηκε στον Εισαγγελέα.

Μετά την άσκηση δίωξης σε βάρος του, ο κατηγορούμενος παραπέμφθηκε σε Ανακριτή, ενώπιον του οποίου θα κληθεί να απολογηθεί.

Η γυναίκα δέχθηκε πολλαπλές μαχαιριές, με πληροφορίες να αναφέρουν ότι στη σορό της εντοπίζονται πάνω από δέκα σοβαρά τραύματα.

Δράστης και θύμα φαίνεται να είχαν γνωριστεί σε συσσίτια απόρων της εκκλησίας και να είχαν φιλική σχέση.

Πώς έγινε η γυναικοκτονία

Το μεσημέρι της Δευτέρας, γύρω στις 12:00 στο Χαλάνδρι, στην οδό Στρατηγού Ρουμπέση, όταν ένας 28χρονος άνδρας καταδίωξε και μαχαίρωσε μέχρι θανάτου μια 47χρονη γυναίκα έξω από την πολυκατοικία της.

Η επίθεση έγινε μπροστά στα μάτια περαστικών, με αυτόπτη μάρτυρα, μια γυναίκα που είδε τη σκηνή, να καλεί άμεσα το 100, ενημερώνοντας την αστυνομία για το συμβάν. Ο 28χρονος μετά το έγκλημά του δεν τράπηκε σε φυγή αλλά περίμενε στον τόπο του εγκλήματος όπου τον συνέλαβε η αστυνομία