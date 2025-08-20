Αντιμέτωπος με την κατηγορία της ανθρωποκτονίας από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση, καθώς και για οπλοφορία και οπλοχρησία, είναι ο 28χρονος που σκότωσε μέρα μεσημέρι μία 47χρονη γυναίκα στο Χαλάνδρι.

Ο ιατροδικαστής κατά την εξέταση της σορούς του θύματος εντόπισε στο σώμα της 15 μαχαιριές με τον δράστη να μην σταματά ούτε όταν έσπασε η λάμα του μαχαιριού που χρησιμοποίησε.

Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία που βλέπουν το «φως» της δημοσιότητας ο 28χρονος είχε στην κατοχή του δύο μαχαίρια. Όταν η λάμα του πρώτου μαχαιριού έσπασε, έβγαλε ένα ακόμα μαχαίρι και συνέχισε να τη μαχαιρώνει.

Φωτογραφία από τη μεταφορά του 28χρονου κατηγορούμενου στον εισαγγελέα

Τι υποστήριξε ο 28χρονος

Ο 28χρονος φέρεται να υποστήριξε πως το θύμα τον κακολογούσε και τον κατηγορούσε παντού, με αποτέλεσμα άτομα από το φιλικό περιβάλλον του να προχωρήσουν στη διαγραφή του από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και να σταματήσουν να του μιλάνε.

Αυτός δε όπως επεσήμανε ήταν και ο λόγος που πήγε να τη συναντήσει εκείνη την ημέρα. Εκείνη φαίνεται πως αντέδρασε, και άρχισε να φωνάζει και τότε της κατάφερε πολλαπλά τραύματα.

Η 47χρονη δεν τον κακολόγησε ποτέ

Οι Αρχές από τις καταθέσεις που πήραν από τους φίλους του 28χρονου διαπίστωσαν πως η 47χρονη δεν τον είχε κακολογήσει ποτέ. Όπως είπαν, ο λόγος που απομακρύνθηκαν ήταν επειδή είχε γίνει νευρικός και τους ζητούσε συχνά χρήματα.

Ο δράστης αναμένεται να απολογηθεί την Παρασκευή 22/8.