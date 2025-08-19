Ο 28χρονος που σόκαρε το πανελλήνιο δολοφονώντας με 15 μαχαιριές την 47χρονη γυναίκα στο Χαλάνδρι ξεκίνησε να χτίζει την υπερασπιστική του γραμμή. Ο δικηγόρος του υποστηρίζει ότι πάσχει από ιδιάζουσα ψυχοπαθολογία και συγκεκριμένα από σύνδρομο καταδίωξης, ενώ επικαλέστηκε το λευκό ποινικό του μητρώο και ανέφερε πως ο κατηγορούμενος εμφανίζεται πλέον «μετανιωμένος» για την πράξη του.

Οι νέες πληροφορίες που μετέδωσε το Mega κόβουν την ανάσα. Το μένος με το οποίο ο 28χρονος επιτέθηκε στην άτυχη γυναίκα ήταν τέτοιο, ώστε η λάμα του μαχαιριού έσπασε από την πίεση και έμεινε καρφωμένη στον θώρακά της.

Παρ’ όλα αυτά, ο δράστης δεν σταμάτησε. Άρπαξε δεύτερο μαχαίρι και συνέχισε να καταφέρνει χτυπήματα, μέχρι να βεβαιωθεί – όπως ο ίδιος φέρεται να ομολόγησε – ότι το θύμα του δεν θα καταφέρει να επιζήσει.

Σύμφωνα με τον ισχυρισμό του, είχε πάει στην πολυκατοικία της για να «συζητήσουν», όμως η αντίδρασή της τον εξόργισε και τον οδήγησε στο φονικό ξέσπασμα.

«Δεν τον συκοφαντούσε»

Ο 28χρονος επιμένει ότι η 47χρονη τον συκοφαντούσε, όμως οι μαρτυρίες από το περιβάλλον του τον διαψεύδουν. Η Αστυνομία μίλησε με φίλους του κατηγορούμενου, οι οποίοι τόνισαν ότι το θύμα δεν είχε ποτέ μιλήσει αρνητικά για εκείνον.

Αντίθετα, όπως κατέθεσαν, απομακρύνθηκαν από τον 28χρονο εξαιτίας της νευρικότητάς του και επειδή ζητούσε συνεχώς χρήματα. Όλοι τους ήταν άνθρωποι που σύχναζαν στα ίδια συσσίτια, ενώ χαρακτηριστικό είναι ότι η ίδια η 47χρονη τον βοηθούσε δίνοντάς του φαγητό, όπως ο ίδιος ο δράστης παραδέχτηκε.