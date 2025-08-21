Πλούσια είναι η κινηματογραφική εβδομάδα που ξεκινάει, καθώς έρχονται στις αίθουσες 8 νέες ταινίες και 4 επανεκδόσεις. Από τις πρεμιέρες, αυτή που σίγουρα ξεχωρίζει, είναι το Weapons, το θρίλερ που «σπάει» τα ταμεία στις ΗΠΑ και θεωρείται από τις καλύτερες ταινίες τρόμου, των τελευταίων ετών.

Σκηνοθεσία: Ζακ Κρέγκερ

Σενάριο: Ζακ Κρέγκερ

Μουσική: Ράιαν Χόλαντεϊ, Χέις Χόλαντεϊ, Ζακ Κρέγκερ

Πρωταγωνιστούν: Τζος Μπρόλιν, Τζούλια Γκάρνερ, Ολντεν Ερενραϊχ, Εστιν Εϊμπραμς, Κάρι Κρίστοφερ, Μπένεντικτ Γουόνγκ, Εϊμι Μάντιγκαν

Διάρκεια: 128 λεπτά

Η.Π.Α.: 2025

Διανομή: Tanweer

Η υπόθεση

Όταν όλα τα παιδιά μιας τάξης, εκτός από ένα, εξαφανίζονται μυστηριωδώς την ίδια νύχτα και την ίδια ακριβώς ώρα, μια κοινότητα αναρωτιέται ποιος ή τι κρύβεται πίσω από την εξαφάνισή τους.

Φερ’ την Πίσω

Σκηνοθεσία: Ντάνι Φιλίππου, Μάικλ Φιλίππου

Σενάριο: Ντάνι Φιλίππου, Μπιλ Χίνζμαν

Μουσική: Κορνέλ Βίλτσεκ

Πρωταγωνιστούν: Μπίλι Μπάρατ, Σόρα Γουόνγκ, Τζόνα Ρεν Φίλιπς, Σάλι Χόκινς

Διάρκεια: 104 λεπτά

Αυστραλία, 2025

Διανομή: Feelgood

Η υπόθεση

Δύο αδέρφια, ένα κορίτσι και ένα αγόρι, ανακαλύπτουν μια τρομακτική τελετουργία στο απομονωμένο σπίτι της ανάδοχης μητέρας που αναλαμβάνει την κηδεμονία τους.

Το Νησί

Σκηνοθεσία: Ρον Χάουαρντ

Σενάριο: Νόα Πινκ

Μουσική: Χανς Ζίμερ

Πρωταγωνιστούν: Τζουντ Λο, Άνα ντε Άρμας, Βανέσα Κίρμπι, Σίντνεϊ Σουίνι, Ντάνιελ Μπρυλ, Φέλιξ Κάμερερ, Τόμπι Γουάλας, Ρίτσαρντ Ρόξμπεργκ

Διάρκεια: 129 λεπτά

Η.Π.Α.: 2024

Διανομή: Spentzos Film

Η υπόθεση

Μια ομάδα Ευρωπαίων αναζητούν μια νέα ζωή σε ένα προηγουμένως ακατοίκητο νησί στο αρχιπέλαγος Γκαλαπάγκος. Αυτοί και όσοι τους ακολουθούν πιστεύουν ότι έχουν βρει τον παράδεισο – μόνο για να ανακαλύψουν ότι η κόλαση είναι άλλοι άνθρωποι. Η ταινία ακολουθεί μια ομάδα ανθρώπων που τροφοδοτούνται από μια βαθιά επιθυμία για αλλαγή. Για να γυρίσουν την πλάτη τους στην κοινωνία, αφήνουν τα πάντα πίσω τους και θέτουν το μέλλον τους στο σκληρό τοπίο του ακατοίκητου νησιού.

Στρουμφάκια: Η Ταινία

Σκηνοθεσία: Κρις Μίλερ

Σενάριο: Παμ Μπρέιντι

Μουσική: Χένρι Τζάκμαν

Με τις φωνές των: Ριάνα, Τζέιμς Κόρντεν, Νικ Όφερμαν, Τζέι Πι Καρλιάκ, Ντάνιελ Λέβι, Ειμι Σεντάρις, Νατάσα Λιόνε, Τζίμι Κίμελ, Οκτάβια Σπένσερ, Νικ Κρολ

Διάρκεια: 92 λεπτά

Η.Π.Α.: 2025

Διανομή: Feelgood

Η υπόθεση

Οι μοχθηροί μάγοι Δρακουμέλ και Φρικουμέλ απάγουν τον Μπαμπαστρούμφ και είναι στο χέρι της Στρουμφίτας να ηγηθεί της στρουμφοπαρέας σε μία αποστολή διάσωσης στον πραγματικό κόσμο. Με τη βοήθεια νέων φίλων, τα Στρουμφάκια πρέπει να ανακαλύψουν τι ορίζει το πεπρωμένο τους για να σώσουν το σύμπαν.

Σκηνοθεσία: Ρομπέρτο Μινερβίνι

Σενάριο: Ρομπέρτο Μινερβίνι

Μουσική: Κάρλος Αλφόνσο Κοράλ

Πρωταγωνιστούν: Ρενέ Σόλομον, Τζερεμάια Κναπ, Νόα Κάρλσον, Τιμ Κάρλσον

Διάρκεια: 88 λεπτά

Ιταλία 2024

Διανομή: Weird Wave

Η υπόθεση

Χειμώνας του 1862, στην καρδιά του Αμερικανικού Εμφυλίου. Μια ομάδα αποτελούμενη από στρατιώτες των Βορείων έχει αναλάβει την αποστολή να ιχνηλατήσει μια αχαρτογράφητη περιοχή, στις εσχατιές των δυτικών πολιτειών. Σε ένα απόκοσμο τοπίο τυλιγμένο στη σιωπή, οι περιπλανώμενοι άνδρες σταδιακά βυθίζονται σε έναν τόπο φασματικό και ομιχλώδη, όπου τα διαχωριστικά όρια ανάμεσα στην ηθική και στη βαρβαρότητα, ανάμεσα στη ζωή και στον θάνατο, μοιάζουν θολά και ασαφή. Καθώς η αποστολή τους αλλάζει τελικά πορεία, το νόημα πίσω από την εμπλοκή τους αρχίζει να τους διαφεύγει και έρχονται αντιμέτωποι με ηθικά και υπαρξιακά διλήμματα που δοκιμάζουν την πίστη και την αφοσίωσή τους.

Η Μεγάλη Μέρα

Σκηνοθεσία: Τζακ Χιούστον

Σενάριο: Τζακ Χιούστον

Μουσική: Μπεν ΜακΝτίαρμιντ

Πρωταγωνιστούν: Μάικλ Πιτ, Νικολέτ Ρόμπινσον,Τζον Μαγκάρο, Στιβ Μπουσέμι, Ρον Πέρλμαν, Τζο Πέσι

Διάρκεια: 108 λεπτά

Η.Π.Α. 2023

Διανομή: Cinobo

Η υπόθεση

Ο Μάικι, ένας άλλοτε διάσημος πυγμάχος, κάνει ένα λυτρωτικό ταξίδι στο παρελθόν και το παρόν του. Κατά τη διάρκεια της ημέρας, ο Μάικι επισκέπτεται σημαντικές προσωπικότητες από τη ζωή του που τον ενθαρρύνουν να ξεπεράσει το άσχημο παρελθόν του. Μετά από έναν επικό αγώνα, μια ανατρεπτική ακολουθία γεγονότων αποκαλύπτει ότι αυτή η μέρα δεν ήταν ποτέ πραγματικά για την πυγμαχία, αλλά για κάτι πολύ βαθύτερο.

Το Παγώνι

Σκηνοθεσία: Μπέρνχαρντ Βένγκερ

Σενάριο: Μπέρνχαρντ Βένγκερ.

Μουσική: Λούκας Λάουερμαν

Πρωταγωνιστούν: Άλμπρεχτ Σουχ, Τζούλια Φραντς, Ρίχτερ, Αντον Νούρι, Τερέζα Φρόσταντ Εγκεσμπε, Μπράνκο Σαμάροβσκι, Μαρία Χοφστάτερ, Σάλκα Βέμπερ

Διάρκεια: 102 λεπτά

Αυστρία, Γερμανία: 2024

Διανομή: Rosebud.21

Η υπόθεση

Χρειάζεστε έναν «καλλιεργημένο φίλο» για να εντυπωσιάσετε τους φίλους σας; Έναν «τέλειο γιο» για να αλλάξετε τη γνώμη των συνεργατών σας για εσάς; Ή μήπως απλώς έναν παρτενέρ για να κάνετε πρόβα σε έναν καυγά ενόψει διαζυγίου; Ό,τι κι αν χρειάζεστε, απλώς νοικιάστε τον Ματίας!

Τα Χρώματα του Χρόνου

Σκηνοθεσία: Σεντρίκ Κλαπίς

Σενάριο: Σεντρίκ Κλαπίς, Σαντιάγο Αμιγκορένα

Μουσική: Ρομπέν Κουντέρ

Πρωταγωνιστούν: Σουζάν Λιντόν, Αβραάμ Βάπλερ, Βενσάν Μακαίν, Ζουλιά Πιατόν, Ζινεντίν Σουαλέμ, Πολ Κιρσέ, Βασίλι Σνάιντερ, Σαρά Ζιροντώ, Σεσίλ ντε Φρανς, Ολιβιέ Γκουρμέ, Φρεντ Τεστό, Πομ, Φρανσουά Μπερλεάν, Φιλιπίν Λερούα-Μπολιέ, Βενσάν Πέρεζ, Φρανσουά Σατό

Διάρκεια: 124 λεπτά

Γαλλία: 2025

Διανομή: Spentzos Film

Η υπόθεση

Τέσσερις μακρινοί συγγενείς έρχονται κοντά, χάρη στην απροσδόκητη κληρονομιά ενός εγκαταλελειμμένου σπιτιού στην αγροτική Νορμανδία, και ανακαλύπτουν ότι μοιράζονται μια μυστηριώδη οικογενειακή ιστορία. Το 1895, η πρόγονός τους, η Αντέλ, τότε 21 ετών, εγκαταλείπει την πόλη της για να αναζητήσει τη μητέρα της στο Παρίσι. Ανακαλύπτει μια πόλη στα πρόθυρα της νεωτερικότητας, γεμάτη με νεοαποκτηθείσα πρωτοποριακή δημιουργικότητα, με την άνοδο της φωτογραφίας και τη γέννηση της ιμπρεσιονιστικής ζωγραφικής. Καθώς οι απόγονοί της ακολουθούν τα βήματά της, ξετυλίγουν το εκπληκτικό παρελθόν της Αντέλ. Τα δύο χρονοδιαγράμματα του 1895 και του 2024 αλληλοσυνδέονται και συγκρούονται, αντιμετωπίζοντας τις σύγχρονες αντιλήψεις των ξαδέρφων με τη ζωή στο Παρίσι στα τέλη του 19ου αιώνα, και αλλάζοντας για πάντα το μέλλον όλων.

Η Ετυμηγορία

Σκηνοθεσία: Σίντνεϊ Λουμέτ

Σενάριο: Ντέιβιντ Μάμετ

Μουσική: Τζόνι Μάντελ

Πρωταγωνιστούν: Πολ Νιούμαν, Σαρλότ Ράμπλινγκ, Τζακ Γουόρντεν, Τζέιμς Μέισον, Μάιλο Ο’Σέι

Διάρκεια: 129 λεπτά

Η.Π.Α. 1982

Διανομή: Summer Classics

Η υπόθεση

Ο Φρανκ Γκάλβιν, ένας παρηκμασμένος αλκοολικός δικηγόρος στη Βοστώνη, βρίσκει μια απροσδόκητη ευκαιρία να ανακτήσει την αξιοπρέπειά του όταν αναλαμβάνει μια υπόθεση ιατρικής αμέλειας εναντίον ενός μεγάλου νοσοκομειακού ιδρύματος κάτω από αντίξοες και ηθικά αμφιλεγόμενες συνθήκες.

Η Τελευταία Παράσταση

Σκηνοθεσία: Πίτερ Μπογκντάνοβιτς

Σενάριο: Λάρι ΜακΜέρτρι, Πίτερ Μπογκντάνοβιτ

Πρωταγωνιστούν: Τίμοθι Μπότομς, Τζεφ Μπρίτζες, Σίμπιλ Σέφερντ, Μπεν Τζόνσον, Κλόρις Λίτσμαν, Έλεν Μπέρστιν, Αϊλίν Μπρέναν, Κλου Γκάλαγκερ, Σαμ Μπότομς, Ράντι Κουέιντ, Τζον Χίλερμαν, Τζέσι Λι Φούλτον, Νομπλ Γουίλινγχαμ, Φρανκ Μάρσαλ

Διάρκεια: 118 λεπτά

Η.Π.Α. 1971

Διανομή: Ριβιέρα

Η υπόθεση

1951. Μια παρέα τελειόφοιτων του κολλεγίου ενηλικιώνεται σε μια μικρή πόλη του Τέξας, μια πόλη που αργοπεθαίνει παρακμάζοντας οικονομικά και πολιτισμικά.

Χειμωνιάτικο Φως

Σκηνοθεσία: Ίνγκμαρ Μπέργκμαν

Σενάριο: Ίνγκμαρ Μπέργκμαν

Μουσική: Έβαλντ Άντερσον

Πρωταγωνιστούν: Γκούναρ Μπγιορνστράντ, Ινγκριντ Θούλιν, Γκούννελ Λίντμπλομ, Μαξ φον Σίντοφ, Άλαν Έντβαλ, Κόλμπιορν Κνούτσεν, Ούλοφ Τούνμπεργκ, Έλσα Έμπεσεν

Διάρκεια: 81 λεπτά

Σουηδία: 1963

Διανομή: Weird Wave

Η υπόθεση

Ένας μεσήλικας ιερέας που έχει χάσει την γυναίκα του αντιμετωπίζει μια κρίση πίστεως και ταυτότητας τόσο σφοδρή ώστε να επηρεάζει την ίδια του την προσωπικότητα, το λειτούργημα του και τις σχέσεις του με τους άλλους ανθρώπους γύρω του, όπως με μια δασκάλα που τον πολιορκεί ερωτικά και με ένα βασανισμένο ανδρόγυνο που αναζητά λύτρωση στον Θεό. Πλέον, δεν υπηρετεί το λειτούργημα του, απλά διεκπεραιώνει. Η επικοινωνία του με το ποίμνιο είναι κενή περιεχομένου και η επαφή με τους ανθρώπους της ενορίας τον βασανίζει.

Η Νύχτα των Δολοφόνων

Σκηνοθεσία: Ρομάν Πολάνσκι

Σενάριο: Ζεράρ Μπρας, Ρόμαν Πολάνσκι

Μουσική: Κσίστοφ Κομέντα

Πρωταγωνιστούν: Ντόναλντ Πλέζανς, Φρανσουάζ Ντορλεάκ, Λάιονελ Στάντερ, Τζακ ΜακΓκόουραν, Ζακλίν Μπισέ, Τζέφρεϊ Σάμνερ, Μαρί Κιν

Διάρκεια: 111 λεπτά

Ηνωμένο Βασίλειο: 1966

Διανομή: New Star

Η υπόθεση

Ένα απομονωμένο κάστρο σε μια βρετανική νησίδα, ένας εκκεντρικός και συναισθηματικά εύθραυστος άντρας, η νεαρή και προκλητική σύζυγός του, και δύο κακοποιοί που βρίσκουν καταφύγιο μετά από μια αποτυχημένη απόπειρα διαφυγής. Το Cul-de-sac ξεδιπλώνεται ως μια κλειστοφοβική, απειλητική και παράδοξα κωμική συνθήκη εγκλεισμού, όπου τα όρια ανάμεσα στον κυρίαρχο και τον υποταγμένο, τον νορμάλ και τον διαταραγμένο, συνεχώς μετατοπίζονται.