Δημοσιευμένο τον Ιούνιο του 2023, λίγες ημέρες μετά το πολύνεκρο ναυάγιο της Πύλου, το έργο «Να ξέρετε πως αυτό που ακούτε είναι σφύριγμα τρένου» του Θανάση Τριαρίδη παρουσιάστηκε με μεγάλη επιτυχία για δύο συνεχόμενες σεζόν (Οκτώβριος 2024 – Ιανουάριος 2025) και επιστρέφει το φθινόπωρο σε νέα θεατρική στέγη, στο Θέατρο OLVIO.

Η παράσταση, σε σκηνοθεσία των Νίκου Μαρνά και Γιώργου Γκιόκα, απέσπασε διθυραμβικές κριτικές και κατάφερε να ξεχωρίσει, τόσο για την αισθητική της όσο και για την ερμηνευτική της δύναμη. Οι δύο τους, μαζί με τους Λεωνίδα Μπακάλη και Νίκο Στεργιώτη, δημιούργησαν ένα σφιχτοδεμένο, δυστοπικό σύμπαν που συντάραξε κοινό και κριτικούς.

Η παράσταση του Θανάση Τριαρίδη, από τους πολυπαιγμένους ελληνόγλωσσους θεατρικούς συγγραφείς του καιρού μας, έγινε sold-out σε σύντομο χρονικό διάστημα και προκάλεσε το ερώτημα: «Αν αυτή είναι η πρώτη τους θεατρική δουλειά, τι θα ακολουθήσει;»

Όπως σημειώνει ο ίδιος στον πρόλογο του έργου: «Θα ήθελα όταν τελειώνει η παράσταση ο κάθε θεατής να γνωρίζει πως, την ώρα που αυτός καθόταν στη θέση του, δολοφονήθηκαν κι άλλοι άντρες, κι άλλες γυναίκες, κι άλλα παιδιά στην θάλασσα. Και το έγκλημα αυτό γίνεται με την σιωπή του και την σιωπή μας, την ανοχή του και την ανοχή μας, την συναυτουργία του και την συναυτουργία μας».

Λίγα λόγια για την υπόθεση:

Σε ένα όχι και τόσο μακρινό, αλλά οικεία ζοφερό μέλλον, ένας νέος υπάλληλος καταφτάνει στο περιβόητο γραφείο 20/4 της κρατικής υπηρεσίας, ώστε να αναλάβει καθήκοντα. Η γνωριμία του με τον παλιό υπάλληλο της υπηρεσίας θα αποδειχθεί κομβική και για τους δύο με τη σύντομη συνύπαρξη τους να είναι εκρηκτική. Τον ρόλο του διαμεσολαβητή καλείται να πάρει ο διευθυντής της υπηρεσίας με το ιδιαίτερο ταπεραμέντο του. Η παρουσία του μυστηριώδους καθαριστή με την αντισφυξιογόνο μάσκα εντείνει την αγωνία. Η εξέλιξη του έργου απρόβλεπτη με απότομες εναλλαγές από κωμικές καταστάσεις σε έντονα δραματικές οδηγεί στην τελική αλήθεια.

Ταυτότητα παράστασης

Συντελεστές

Κείμενο: Θανάσης Τριαρίδης

Σκηνοθεσία: Νίκος Μαρνάς – Γιώργος Γκιόκας

Μουσική: Οδυσσέας Τσούβαλης

Φωτογραφίες: Χαράλαμπος Ιωαννόπουλος

Επικοινωνία: Γιώτα Δημητριάδη

Παίζουν: Γιώργος Γκιόκας, Νίκος Μαρνάς, Λεωνίδας Μπακάλης, Νίκος Στεργιώτης

Ημέρες παραστάσεων: Από 1η Οκτωβρίου, κάθε Τετάρτη στις 21:00

Διάρκεια: 70 λεπτά

Τιμές εισιτηρίων: 15 ευρώ (γενική είσοδος), 12 ευρώ (μειωμένο)

Εισιτήρια: more.gr και τηλεφωνικά στο ταμείο του θέατρου.

Προσφορά προπώλησης μέχρι 10/9: Γενική είσοδος 10 ευρώ

Θέατρο OLVIO

Φαλαισίας 7, Αθήνα (5’ λεπτά από τη στάση του Μετρό, Κεραμεικός)

Τηλέφωνο: 210 3414118 (ώρες εξυπηρέτησης 18:00-22:00)