Ο οργασμός δεν είναι απλώς το αποκορύφωμα της σεξουαλικής πράξης, είναι μια μοναδική βιολογική και ψυχολογική εμπειρία που μπορεί να πάρει πολλές μορφές.

Παρά το γεγονός ότι οι περισσότεροι τον συνδέουν με μια «κλασική» αίσθηση κορύφωσης, η αλήθεια είναι ότι υπάρχουν διαφορετικοί τύποι οργασμών – για γυναίκες και άνδρες – που ενεργοποιούνται από διαφορετικά σημεία του σώματος ή με διαφορετικές τεχνικές.

Κατανοώντας πώς λειτουργούν και τι τους προκαλεί, μπορούμε να ανακαλύψουμε νέες διαστάσεις της απόλαυσης, αλλά και να εμπλουτίσουμε τις εμπειρίες και να υποστηρίξουμε τη σεξουαλική μας υγεία. Ακολουθούν 10 τύποι οργασμών για γυναίκες αλλά και άνδρες, όπως τους συγκέντρωσε το Very Well Health…

1. Κλειτοριδικός οργασμός

Η κλειτορίδα αποτελείται από ένα εξωτερικό γλαυκό (ένα μικρό προεξέχον σημείο), εσωτερικές βολβοειδείς προεκτάσεις και φτερωτές εσωτερικές δομές που αγκαλιάζουν τον κόλπο.

Το μεγαλύτερο μέρος της είναι εσωτερικό και περιέχει περίπου 8.000 νευρικές ίνες – σχεδόν διπλάσιες από αυτές που υπάρχουν στη βάλανο του πέους. Ο μοναδικός γνωστός σκοπός της κλειτορίδας είναι η ευχαρίστηση.

Πώς να τον πετύχετε: Άμεση ή έμμεση διέγερση με δάχτυλα, στοματικό σεξ, τριβή ή με sex toys.

2. Κολπικός οργασμός

Υπάρχει διαμάχη για το αν αποτελεί ξεχωριστή μορφή ή απλώς έμμεση κλειτοριδική διέγερση. Πολλές γυναίκες τον ξεχωρίζουν ως «βαθύτερο» και συχνά συνοδευόμενο από σπασμούς του κόλπου. Είναι πιο δύσκολος να επιτευχθεί σε σχέση με τον κλειτοριδικό.

Πώς να τον πετύχετε: Δοκιμάζοντας γωνίες διείσδυσης, χρήση μαξιλαριών για ανύψωση ή διαφορετικών στάσεων, τεχνική «shallowing» (επιφανειακή διείσδυση, ένα με δύο εκατοστά), και με σεξουαλικά παιχνίδια ειδικά για εσωτερική διέγερση.

3. Συνδυαστικός (blended) οργασμός

Επιτυγχάνεται με ταυτόχρονη διέγερση κλειτορίδας και κόλπου. Περιγράφεται ως πιο έντονος, βαθύτερος και μεγαλύτερης διάρκειας.

Πώς να τον πετύχετε: Συνδυασμός στοματικού και δαχτυλικής διέγερσης, χρήση sex toys ή παράλληλη διέγερση της κλειτορίδας κατά τη διάρκεια της διείσδυσης. Η τεχνική «rocking» (σταθερή επαφή της βάσης του πέους ή του sex toy με την κλειτορίδα χωρίς ώθηση) μπορεί να βοηθήσει.

4. Οργασμός από ερωτογενείς ζώνες

Δεν περιορίζεται στα γεννητικά όργανα. Μπορεί να προκληθεί από διέγερση θηλών, αυτιών, λαιμού ή άλλων σημείων. Συχνά περιγράφεται ως «ολόσωμος».

Πώς να τον πετύχετε: Πειραματιστείτε με διαφορετικά σημεία, αφήνοντας τον/την σύντροφό σας να εξερευνήσει ή ανακαλύπτοντας μόνοι σας ποια αγγίγματα σας διεγείρουν περισσότερο.

5. Πρωκτικός οργασμός

Οι συσπάσεις γίνονται αντιληπτές κυρίως γύρω από τον σφιγκτήρα του πρωκτού. Αν και λιγότερο συχνός, περιγράφεται ως έντονος και μακράς διάρκειας.

Πώς να τον πετύχετε: Με διείσδυση, αλλά είναι απαραίτητα: χρήση λιπαντικού και σωστή προφύλαξη και υγιεινή.

6. Οργασμός squirting

Το squirting αφορά την αποβολή μεγαλύτερης ποσότητας υγρού από την ουρήθρα. Συχνά περιγράφεται ως μια ισχυρή απελευθέρωση.

Πώς να τον πετύχετε: Συχνά συνδέεται με κλειτοριδική ή σημείου G διέγερση. Δεν το βιώνουν όλες οι γυναίκες και συχνά συμβαίνει αυθόρμητα.

7. Οργασμός σημείου G

Η ύπαρξή του παραμένει υπό συζήτηση, αλλά πολλές γυναίκες αναφέρουν έντονη αίσθηση από διέγερση στο πρόσθιο τοίχωμα του κόλπου, συχνά συνδεδεμένη με squirting.

Πώς να τον πετύχετε: Με διείσδυση δαχτύλων 2-3 εκατοστά μέσα στον κόλπο και μια κίνηση των δαχτύλων αντίστοιχη με το νεύμα όταν καλούμε κάποιον να έρθει προς το μέρος μας. Γενικά για το σημείο G χρειάζεται πειραματισμός με στάσεις όπως οκλαδόν ή μπρούμυτα, ή χρήση ειδικών sex toys.

8. Νυχτερινός οργασμός

Γνωστός και ως «οργασμός στον ύπνο» ή «wet dream». Συμβαίνει σε όλα τα φύλα, συνήθως λόγω ερωτικών ονείρων ή τριβής κατά τη διάρκεια του ύπνου.

Πώς να τον πετύχετε: Δεν μπορεί να προκληθεί συνειδητά.

9. Ανδρικός οργασμός

Περιλαμβάνει μυϊκές συσπάσεις στη βάση του πέους και εκσπερμάτιση. Συχνά περιγράφεται με την αίσθηση της «αναπόφευκτης εκσπερμάτισης».

Πώς να τον πετύχετε: Μέσω διείσδυσης, αυνανισμού, στοματικού σεξ, τριβής και sex toys.

10. Οργασμός προστάτη

Ο προστάτης είναι ένας ιδιαίτερα ευαίσθητος αδένας που μπορεί να προκαλέσει ισχυρότερους οργασμούς από αυτούς του πέους.

Πώς να τον πετύχετε: Η διέγερση του προστάτη μπορεί να επιτευχθεί εξωτερικά με τρίψιμο, χάιδεμα ή πίεση του περίνεου (της περιοχής μεταξύ των γεννητικών οργάνων και του πρωκτού). Μπορεί επίσης να διεγερθεί εσωτερικά μέσω του πρωκτού.

Πώς να ενισχύσετε τους οργασμούς σας