Εικόνες τρόμου από την επίθεση με μαχαίρι στο Λονδίνο

Άσχημες μνήμες ξύπνησαν σήμερα 29 Νοεμβρίου στο Λονδίνο όταν σημειώθηκε επίθεση με μαχαίρι και σήμανε συναγερμό στην αστυνομία.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ένας άντρας επιτέθηκε με μαχαίρι στη Γέφυρα του Λονδίνου. Αμέσως επικράτησε πανικός με κόσμο να τρέχει πανικόβλητος ενώ μεγάλη δύναμη της αστυνομίας έσπευσε στο σημείο.

Επιπλέον, στη Γέφυρα του Λονδίνου, σύμφωνα με το Sky News, έφτασε και η Αντιτρομοκρατική Υπηρεσία ενώ η ανακοίνωση της αστυνομίας αναφέρει ότι δεν γνωρίζουν τα αίτια της επίθεσης, ωστόσο, αντιμετωπίζεται ως τρομοκρατική.

Η αστυνομία έχει ανακοινώσει ότι ένας άντρας έχει συλληφθεί, ενώ βρετανικά Μέσα αναφέρουν ότι ο δράστης έπεσε νεκρός από τα πυρά των Αρχών.

Επιπλέον, υπάρχουν και τραυματίες με τα βρετανικά Μέσα να λένε ότι φτάνουν τους 5.

Η βρετανική αστυνομία ανακοίνωσε ότι κλήθηκε για ένα επεισόδιο με μαχαίρι κοντά στη Γέφυρα του Λονδίνου κατά το οποίο ορισμένοι άνθρωποι τραυματίστηκαν και ένας ύποπτος συνελήφθη.

«Η αστυνομία κλήθηκε στις 1:58 μ.μ. [τοπική ώρα] για ένα επεισόδιο επίθεσης με μαχαίρι κοντά τη Γέφυρα του Λονδίνου», ανέφερε η αστυνομία στο Twitter.

«Ένας άνδρας συνελήφθη από την αστυνομία. Πιστεύουμε ότι ορισμένος αριθμός ανθρώπων έχει τραυματιστεί.» Η υπηρεσία ασθενοφόρων του Λονδίνου δήλωσε ότι είναι ένα σοβαρό επεισόδιο και ότι έστειλε πολλά πληρώματα στο σημείο.

The people who deal with situations like this at london bridge are heroes. Period. #londonbridge pic.twitter.com/8xopL0xtPQ

— Miss Carter-Shaw (@watchmyshaw) November 29, 2019