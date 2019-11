Συναγερμός στη γέφυρα του Λονδίνου μετά από αναφορές για πυροβολισμούς

Η βρετανική αστυνομία επιβεβαίωσε ότι διαχειρίζεται ένα περιστατικό στη γέφυρα του Λονδίνου εν μέσω αναφορών για πυροβολισμούς στην πολυάσχολη οδική αρτηρία της πρωτεύουσας.

Όπως αναφέρει το RT, πολυάριθμα περιπολικά και ασθενοφόρα έχουν σπεύσει στο σημείο, με την αστυνομία να αναφέρει ότι τουλάχιστον ένα άτομο έχει δεχθεί πυροβολισμούς.

Το Sky News επικαλούμενο αστυνομικές πηγές αναφέρει ότι ένας άνδρας έπεσε νεκρός από πυροβολισμούς αστυνομικών στη γέφυρα του Λονδίνου.

Δημοσιογράφος του BBC ανέφερε ότι περαστικοί απομακρύνθηκαν από τη γύρω περιοχή, ενώ στο σημείο βρίσκονται ένοπλοι αστυνομικοί.

Police shouting for everyone to move away. Real panic setting in at London Bridge. Rumours of a shooting? pic.twitter.com/vBZoKu73za — Timothy Johnson (@timtj) 29 Νοεμβρίου 2019

What’s happening on #LondonBridge ?? Heard two bangs and many police arriving on the scene @talkRADIO pic.twitter.com/3SUDzTVttq — Einar Orn (@einarorn_) 29 Νοεμβρίου 2019