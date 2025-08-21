Υπό έντονες αποδοκιμασίες και συνθήματα όπως «Ελευθερία στην DC!» και «Από την Ουάσινγκτον μέχρι την Παλαιστίνη, η κατοχή είναι έγκλημα», βρέθηκε το απόγευμα της Τετάρτης ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, Τζέι Ντι Βανς, κατά τη διάρκεια προγραμματισμένης παρουσίας του στον κεντρικό σιδηροδρομικό σταθμό Union Station στην Ουάσινγκτον.

Ο Τζέι Ντι Βανς, συνοδευόμενος από τον υπουργό Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ και τον αναπληρωτή Προσωπάρχη του Λευκού Οίκου, Στίβεν Μίλερ, βρέθηκε στο εστιατόριο Shake Shack του σταθμού, προκειμένου να μοιράσει φαγητό σε στρατιώτες της εθνοφρουράς που αναπτύχθηκαν πρόσφατα στην περιοχή κατ’ εντολή του προέδρου, Ντόναλντ Τραμπ.

Κατά τη διάρκεια της παρουσίας του, ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ ευχαρίστησε τους στρατιώτες λέγοντας: «Εκτιμούμε ό,τι κάνετε. Επαναφέραμε λίγο τον νόμο και την τάξη».

Ωστόσο, έξω από τον σταθμό είχε συγκεντρωθεί πλήθος διαδηλωτών που διαμαρτύρονταν τόσο για την παρουσία της εθνοφρουράς όσο και για τη γενικότερη πολιτική «στρατιωτικοποίησης» της πρωτεύουσας.

Furious protestors heckled US Vice President JD Vance as he arrived to visit the National Guard in Washington DC.



Defence Secretary Pete Hegseth and White House deputy chief of staff Stephen Miller also received boos.



Donald Trump's deployment of National Guard troops in the US… pic.twitter.com/HYDWuC4InY — Channel 4 News (@Channel4News) August 20, 2025

Ερωτηθείς γιατί οι δυνάμεις ασφαλείας έχουν αναπτυχθεί στον σταθμό, παρότι η περιοχή εμφανίζει χαμηλότερα ποσοστά εγκληματικότητας από άλλα σημεία της πόλης, ο ίδιος υποστήριξε ότι οσιδηροδρομικός σταθμός Union Station έχει «καταληφθεί από αλήτες, τοξικομανείς, χρόνια άστεγους και ψυχικά ασθενείς» και πως οι επισκέπτες «δεν νιώθουν ασφαλείς».

«Αυτός ο χώρος θα έπρεπε να είναι ένα μνημείο του αμερικανικού μεγαλείου», δήλωσε, συμπληρώνοντας: «Δεν χρειάζεται να ζούμε έτσι».

Απαντώντας στις διαμαρτυρίες, ο Αμερικανός αντιπρόεδρος σχολίασε δηκτικά: «Είναι κάπως περίεργο να έχουμε μια ομάδα κυρίως ηλικιωμένων, λευκών ανθρώπων να διαμαρτύρονται για πολιτικές που κρατούν τον κόσμο ασφαλή, όταν δεν έχουν νιώσει ποτέ τον κίνδυνο στη ζωή τους».

Σε μια ακόμη προσπάθεια να αναστρέψει το αρνητικό κλίμα, ο Τζέι Ντι Βανς υιοθέτησε ειρωνικά το σύνθημα των διαδηλωτών «Free DC!», λέγοντας: «Ας ελευθερώσουμε την Ουάσινγκτον DC, ώστε νέες οικογένειες να μπορούν να κυκλοφορούν ελεύθερα και με ασφάλεια. Από αυτό προσπαθούμε να ελευθερώσουμε την πόλη».

Τον τόνο ανέβασε ακόμη περισσότερο ο Στίβεν Μίλερ, ο οποίος αποκάλεσε τους διαδηλωτές: «Τρελούς κομμουνιστές» και πρόσθεσε: «Θα αγνοήσουμε αυτούς τους χαζούς λευκούς χίπηδες που όλοι χρειάζονται έναν υπνάκο επειδή είναι πάνω από 90 χρονών, και θα επιστρέψουμε στη δουλειά μας: να προστατεύσουμε τον αμερικανικό λαό και τους πολίτες της Ουάσινγκτον DC».

Η επίσκεψη των τριών κυβερνητικών στελεχών ολοκληρώθηκε υπό το βάρος των αποδοκιμασιών, με την ένταση να παραμένει υψηλή τόσο εντός όσο και εκτός του σταθμού.